Irene Rosales, última expulsada de Gran Hermano Dúo Juan José González / Tesa Kiko Rivera se queda sin el apoyo de su mujer en el concurso EL COMERCIO Gijón Viernes, 5 abril 2019, 12:26

Irene Rosales pasaba a ser la última expulsada de Gran Hermano Dúo. La sevillana deja solo a su marido, Kiko Rivera, en la casa de Guadalix de la Sierra después de llevar 14 semanas en el concurso. «Me da rabia separarme de ti, pero es lo mejor que ha podido pasar porque así todo se concentra en ti», explicaba Rosales.

Antes de dejar la casa Irene se despedía así de su marido: «Sé fuerte, piensa con la cabeza y disfruta de esta semana que te queda». Mientras que Kiko, muy apenado, así expresaba como se sentía: «No sé qué voy a hacer sin ella aquí».

En la sala de expulsiones se encontraban los participantes de GH Dúo con posibilidades de abandonar la casa. Finalmente sería Irene Rosales con un 8,3% de los votos.

En la entrevista con Jordi González en el plató de Telecinco, Éstas eran algunas declaraciones de la sevillana: «No me preocupo porque yo ya he cumplido mi objetivo. Yo no quería el papel de ganadora, si he estado aquí ha sido por la necesidad. He llegado hasta aquí y estoy superorgullosa».

A los habitantes de Guadalix de la Sierra les queda una semana. El presentador de la gala, Jordi González, desvelaba que la final se repartirá en dos noches. El próximo jueves 11 de abril descubriremos al ganador.