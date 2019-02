'GH Dúo', acusado de tongo en Twitter por lo que sucedió con Ylenia en la última expulsión Yoli Sáez, pareja de Fortu, fue la última en abandonar la casa de Guadalix EL COMERCIO Gijón Viernes, 22 febrero 2019, 17:20

El reality de Telecinco 'GH Dúo' vuelve a estar en el punto de mira y a desatar la polémica en redes sociales. El programa que presenta Jorge Javier Vázquez vivió este jueves su octava gala, que terminó con Yoli Sáez, novia del cantante de Obús Fortu Sánchez, como la séptima expulsada del grupo.

Ni Yoli ni Fortu habían conseguido adaptarse a la convivencia en la casa de Guadalix de la Sierra. Él abandonó la casa la pasada semana, mientras que este jueves le tocó el turno a su pareja, que se llevó el 61,3% de los votos de los espectadores. Pero la sorpresa no fue esa sino el modo de comunicarlo y que no enseñasen los porcentajes hasta que se conoció la decisión, un hecho que mosqueó a los espectadores. Incluso Ylenia se sorprendió cuando Vázquez le dijo que no era la expulsada la semana. «No entiendo lo que ha pasado», dijo la concursante.

Desde Telecinco comunicaron que, aunque Ylenia había sido la más votada en los últimos siete, se produjo un sorpasso y Yoli la había superado en votos.

Twitter se llenó de comentarios acusando de tongo al programa de Mediaset.

La propia Ylenia pareció extrañada con el resultado de las votaciones. «Lo que más me descuadra es el tema de los porcentajes», aseguró durante la gala. Pese a ello, no abandonó el programa, pues solo un 38,7% de espectadores pidieron su expulsión y fue Yoli la que se marchó de «GH Dúo», aunque lo sucedido con la exconcursante de «Gandía Shore» y María Jesús Ruiz dejó pasmados a miles de televidentes del programa.

@ghoficial Menudo TONGO! Sois unos estafadores de mierda, no habéis puesto porcentajes! Ylenia es la menos votada en TODAS las encuestas y nos tenemos que creer que tenga más votos que María Jesús? Os reís de la gente como os da la gana! Que asco dais! #GHDÚOGala8 — Astrid ⚡️ (@Astrid_Libre) 21 de febrero de 2019

Que se haya salvado Maria Jesús la primera es como cuando expulsaron a Yurena en el duelo con Tejado, un tongo como una casa de grande #GHDÚOGala8 — Mαяισ Sαανεdяιѕтα 💙 (@Vaquerizoo_) 21 de febrero de 2019

Es que de verdad que ni siquiera estoy nerviosa. Si se va Ylenia dejo de ver esta mierda, real que solo lo veo por ella. Encima me está pareciendo tan vergonzoso que no enseñen porcentajes que el tongo no puede ser más grande. Y está claro que ganan los Pantojos. #GHDÚOGala8 — Astrid ⚡️ (@Astrid_Libre) 21 de febrero de 2019

Gran hermano cada vez va más a peor... Que decepción como espectadora.😵 Cada vez ahí más Tongo! 🤔 #GHDÚOGala8 — Ylenia&FedeSiempre (@Fedenia_siempre) 21 de febrero de 2019

Sólo me queda reirme ante esta situación TAN HEAVY que me ha tocado vivir. Olé ese tongo 👏#GHDÚOGala8#GHDuo21Fpic.twitter.com/ND2znsVLH2 — Jade vidas (@Jadevidas) 21 de febrero de 2019