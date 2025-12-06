El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Uno de los quirófanos del hospital de Manises. L. P.

El anestesista detenido por la muerte de la niña sustrajo los sedantes del Hospital de Manises

La Policía investiga si el especialista calculó la dosis del fármaco sin pesar a las menores y solo tuvo en cuenta los datos que los padres facilitaron en la clínica dental

Javier Martínez

Valencia

Sábado, 6 de diciembre 2025, 10:28

El anestesista detenido por la muerte de una niña en Alzira sustraía ampollas de un fármaco sedante en el Hospital de Manises, donde estuvo trabajando ... hasta el pasado mes de octubre, y administraba pequeñas dosis a sus pacientes en clínicas privadas, según las investigaciones de la Policía y las últimas averiguaciones de los inspectores de la Conselleria de Sanidad.

