Irene Rosales, sobre el reportaje de Chavelita hablando de la adicción de Kiko: «No sé cómo le va a sentar a él»
CARLA COALLA Jueves, 11 abril 2019, 22:13

Irene Rosales ya está en las instalaciones de Telecinco, preparándose para la que será una gala inolvidable, la final de la primera edición de 'GH DÚO'. Y es que para su familia será más especial si cabe, pues uno de los dos finalistas es su marido y padre de sus hijas, Kiko Rivera. Por este motivo, ha sido obligado preguntarle si sabe si su suegra, Isabel Pantoja, asistirá esta noche como invitada, en la que sería la primera toma de contacto de la tonadillera con Telecinco tras haber firmado un contrato millonario. «No lo sé, pero bienvenida, si es así, genial, porque nos llevaríamos todos una grata sorpresa».

La concursante de 'GH DÚO' también ha confesado que se ha enterado por las redes sociales «de que mi suegra había firmado con Telecinco, pero es porque he estado más centrada en estar con mis niñas que en hablar con ella de estos temas«. Incluso ha defendido que no le haya contestado el famoso mensaje a su cuñada, Chabelita, «porque he tenido el móvil con muchísimos mensajes, he podido leer la mayor parte de ellos, pero no he podido contestarlos. He querido aprovechar el poco tiempo que he estado en Sevilla para pasarlo con las niñas y, obviamente, agradezco el mensaje de todo corazón, pero no lo he contestado no porque haya mal rollo ni nada, sino por falta de tiempo».

Diferente ha sido la opinión de Irene Rosales sobre el reportaje concedido por Chabelita Pantoja cuando su hermano, Kiko Rivera, confesó en 'GH DÚO' que había superado la adicción a las drogas: «No sé cómo le va a sentar a Kiko», ha dicho, torciendo el gesto.