Isabel Pantoja se derrumba en Honduras
CARLA COALLA
Jueves, 25 abril 2019

«Hemos visto a Isabel Pantoja derrumbada, se ha acordado de su familia y se ha venido abajo, sorprende porque nunca la habíamos visto así«. Con estas palabras ha desvelado Lara Álvarez, conductora de 'Supervivientes 2019' desde Honduras, los motivos de que Isabel Pantoja se haya derrumbado horas antes de que dé comienzo su aventura. La presentadora ha intervenido en 'Sálvame' mientras sobrevolaba Cayos Cochinos y ha adelantado algunos detalles sobre el esperado estreno de Telecinco.

No es la primera vez que vemos a Isabel Pantoja visiblemente emocionada en los últimos días y tras poner rumbo a su aventura en 'Supervivientes 2019', pues la tonadillera un mensaje poco antes de dejar Madrid en el que se dirigía a sus seres queridos y a sus fans pidiéndoles que no la olvidaran«. Unas palabras que no solo sirvieron para evidenciar los nervios de la artista, provocados por una aventura que nunca antes había experimentado, sino que también fueron usadas por Kiko Hernández en 'Sálvame' para confirmar que «no nos van a dejar que nos olvidemos de Isabel Pantoja porque nos van a poner tus vídeos a todas horas».

Desde luego, esta confesión de Lara Álvarez no ayuda a tranquilizar a los espectadores que se preguntan cuánto tiempo podrá aguantar en la isla de 'Supervivientes 2019' Isabel Pantoja. A pesar de que cuenta con grandes aliados, como su amiga Chelo García-Cortés, las condiciones del reality y la ausencia de sus familiares podría hacerla tomar una decisión que no gustase al público.