OT 2018: Carlos y Julia, protagonistas de un confuso beso Julia y Carlos vuelven a acercarse. / TVE1 Los jóvenes son una de las parejas idealizadas por la audiencia en la presente edición CARLA COALLA Lunes, 29 octubre 2018, 16:16

¿Son pareja Carlos y Julia o juegan al despiste? OT 2018 continúa acaparando las redes sociales tanto por las polémicas que salpican tanto al concurso como a sus protagonistas, como por las historias de amor que, realidad o ficción, son uno de los temas más candentes. Los últimos que podrían haber dado un nuevo giro a su historia son Julia y Carlos Right, a los que un confuso beso captado por sus seguidores ha vuelto a poner en el punto de mira.

Las imágenes dejan entrever que los chicos podrían haber dado un paso más, a pesar de que Julia tiene una pareja fuera a la que se ha referido en numerosas ocasiones. Aunque no son pocos los que achacan el acercamiento de ambos a una simple amistad, las redes volvieron a arder cuando Julia decidió salvar a Dave de una posible nominación en lugar de a Carlos. El caso es que, sea como sea, han protagonizado un nuevo acercamiento que tiene a la audiencia en pie de guerra.

Y es que el supuesto beso de Carlos Right y Julia no es lo único que revoluciona a los fans de OT 2018. Las idas y venidas de Alba Reche y Natalia son la otra gran historia que no deja de acaparar titulares. Las jóvenes no esconden lo a gusto que se sienten la una con la otra, además de compartir gestos de cariño y complicidad en numerosos momentos. Sin embargo, también en esta ocasión, Natalia tiene a alguien esperando fuera. Con él habló por teléfono en una emisión reciente y le hizo saber que lo echaba de menos y que lo quería «mucho». Unas palabras que sentaron como un jarro de agua fría a los creadores de 'Albalia', nombre en clave con el que se refieren a la posible relación entre Alba y Natalia y que surge de fusionar sus nombres.