C. Tangana la lía en 'OT 2018': se toma un vaso de whisky, canta y se va sin responder a las preguntas de Roberto Leal C. Tangana, durante su actuación en la última gala de 'OT 2018'. / TVE El cantante se cachondeó después del programa en las redes sociales EL COMERCIO Gijón Jueves, 22 noviembre 2018, 12:25

La actuación de C. Tangana era en la noche de este miércoles uno de los momentos más esperados de la gala 9 de OT 2018. Al comienzo del programa el presentador del espacio, Roberto Leal, anunciaba la presencia del conocido artista, que por vez primera actuaba en directo en un plató de televisión. La aparición de C.Tangana, como se esperaba, dio mucho de qué hablar, aunque el motivo no fue su mensaje para los concursantes, que de hecho no existió.

El artista apareció en plató para presentar en TVE su nuevo bolero, 'Un Veneno', junto a 'El niño de Elche' con una puesta en escena que sin lugar a dudas tenía el objetivo de volverse viral. El cantante, de hecho, no dudó en beberse un vaso de whisky en plena actuación aunque esto pareció no resultarle suficiente para intentar dar de qué hablar en las redes sociales. Al término del número, como ocurre con todos los artistas que acuden al plató de OT 2018, Roberto Leal se dirigió al cantante para preguntarle sobre su trayectoria y pedir un consejo para los concursantes, pero C.Tangana terminó su copa y, sin mirar a Roberto Leal, desapareció sin más del plató.

Visiblemente incómodo, Roberto Leal sorteó el contratiempo como pudo y no dudó en despedir al artista con la famosa coletilla «Hasta luego, Mari Carmen».

Por si quedara alguna duda sobre las intenciones de C.Tangana al abandonar el plató sin avisar (quizá nadie le había comentado que tenía que someterse a una pequeña entrevista con Roberto Leal), el cantante no dudó en subir a su cuenta de Instagram un vídeo de su salida del plató en el que se ríe a carcajadas del desplante a OT 2018: