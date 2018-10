'OT 2018': Damion se despide de la Academia: «Gracias por aceptarme como soy» Damion se despide de Operación Triunfo. / Tve1 El 59% de los espectadores ha decidido que Marta siga su formación en la Academia CARLA COALLA Jueves, 1 noviembre 2018, 00:53

Damion no ha podido con Marta, la otra nominada de la gala 6. La joven ha logrado salvarse gracias al 59% de los votos de los espectadores, no sin sentirse triste por tener que despedirse de su compañero. «Me llevo a esta gente, me los llevo a ellos, gracias por aceptarme como soy», han sido las palabras del ya ex-concusante de 'OT 2018', que se ha despedido recordando su paso por la Academia. El joven ha vivido grandes momentos dentro de Operación Triunfo y ahora le toca seguir su camino fuera, tal y como en su día le dijo Tony Aguilar. Damion ha emocionado a sus compañeros al despedirse, aunque también ha logrado que ellos se queden con una gran sonrisa.

Ha sido una gala de grandes sorpresas, como la exclusiva que ha dado Noemí Galera al leer el comunicado de Televisión Española que hacia oficial que Roberto Leal dará las campanadas este año con Anne Igartiburu. También ha habido grandes actuaciones en la gala 6 de 'OT 2018', como la de Damion, a pesar de que se haya tenido que despedir del programa, o como las de Alba Reche y Sabela, que les han valido ser, junto con Famous, dos de las más votadas para salvarse de las nominaciones por el público. La más votada ha sido Alba, después de muchas semanas en las que las redes sociales repetían una y otra vez el gran trabajo que estaba realizando y lo que se merecía ser favorita.