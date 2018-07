Polémica en Instagram por el regalo que Toñi Moreno le hizo a Ágatha Ruiz de la Prada en 'Viva la Vida' MEDIASET Los usuarios de la red social se han enfrascado en una polémica EL COMERCIO Gijón Martes, 10 julio 2018, 22:48

Ágatha Ruiz de la Prada acudió a una entrevista con Toñi Moreno en 'Viva la Vida' y, a pesar de que la presentadora de Telecinco fue muy alabada por el diálogo con la diseñadora de moda, también recibió duras críticas en Instagram.

La causa de la polémica es que Moreno le hizo un regalo a Ágatha con el que no están muy conformes los usuarios de la red social: un perro. Este hecho ha generado múltiples comentarios criticando que el animal no hubiese sido adoptado.

El hecho de que en nuestro país exista un índice muy alto de abandonos de animales es uno de los motivos por los que se han generado en Instagram decenas de comentarios negativos. Estos son algunos:

«Por favor no comprar animales, adoptar!! Hay miles de perretes esperando una oportunidad, hubiera sido mejor una adopción, Toñi por favor si vas a regalar un perrete que sea adoptado.» (chaboli9).

«Me parecías otra clase de persona, es decir, con un buen fondo.... no podíais haber regalado un perrito adoptado? Habéis tenido q ir a un criadero? Y lo de los toros ya....... en fin.... hoy creo q te has coronado y q has perdido bastante público, ojalá el karma exista» (maribelszm).

«Nunca se debe regalar un ser vivo, seguramente esta mujer este ocupada viajando y trabajando para cuidar a un perro..» (anto_romanov).

«Materializando vidas. Que ejemplo. En lugar de promover la adopción... comprais una VIDA.. enfin.. por gente como vosotros existen los criaderos donde explotan a las hembras como si fueran máquinas.. !» (ciii__iiinn).

«La próxima vez podrías salvar uno de la perrera, seria un buen ejemplo» (aranbrunoduke).