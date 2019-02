Laura González, Law, de 'La Voz': «Lo mío es el rock» Laura González, durante su actuación en 'La Voz'. Debajo, sus acompañantes en el programa. / EVA B. B. / E. C. La asturiana Laura González, conocida en el ámbito artístico como Law, superó las audiciones a ciegas de 'La Voz' al conseguir entrar en el equipo de Luis Fonsi gracias a su interpretación de 'Whole lotta love', de Led Zeppelin MIGUEL ROJO Miércoles, 13 febrero 2019, 04:00

Llegó con paso firme al centro del escenario de 'La Voz' y se lució ante los más de 2,7 millones de espectadores que seguían el lunes por la noche una de las últimas audiciones a ciegas del programa de Antena 3 que busca el talento por todos los rincones de España. El nombre de esta asturiana es Laura González, aunque su nombre artístico es Law, y acabó por conseguir que Luis Fonsi tocase el botón rojo, incluyéndola en su equipo y superando así la fase de audiciones a ciegas. Law sigue adelante en el programa gracias a su interpretación de 'Whole lotta love', un cañero tema de Led Zeppelin. «Lo mío es el rock, aunque con la orquesta en la que toco, Dragón, también hacemos pachanga», explica. Eso sí, después de los temas más bailables, en el segundo pase que ofrecen por verbenas de las comunidades limítrofes -en Asturias se estrenarán este año, porque hasta ahora su carrera se centró en Castilla y León y Cantabria, sobre todo- es cuando se luce con «el pop y el rock». No es su único proyecto. Con Gustavo Rodríguez, un compañero del grupo, ha formado el dúo Eleven, con el que actúa por bares y locales musicales de Asturias. Y ahí sí que se centran más en versiones de lo que les gusta. «Nos adaptamos al público, vemos por dónde quieren que vayamos y lo hacemos», explica.

Su objetivo es poder dedicarse a la música, así que «lo de este concurso está siendo una experiencia única», explica. ¿Lo mejor? «Estoy muy contenta por el apoyo del público asturiano, he recibido un montón de felicitaciones», contaba ayer ya en Gijón, donde reside desde hace algunos meses. Avilesina de nacimiento, fue su compañero de Eleven quien la animó a presentarse al 'casting'. «Primero envié un vídeo, después hice una primera prueba en Bilbao y, finalmente, un 'casting' con piano en Madrid, hasta que me cogieron para las audiciones, que se grabaron en noviembre». Y siempre con Led Zeppelin como bandera, pero también con otros temas como 'Loca', de Luz Casal, 'Sweet child o' mine', de Guns and Roses, 'River deep, mountain high', en la versión de Tina Turner, y 'Don't speak', de No Doubt.

«Led Zeppelin es uno de mis grupos favoritos, pero podría mencionarte cientos de grupos y solistas. Janis Joplin, ACDC, Kiss, Queen, Tina Turner...». En las próximas semanas se verá si 'La Voz' está preparada para seguirle el ritmo a Law. Es su momento.