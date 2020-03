Diez series que han pasado de la temporada 10 y han sobrevivido Imagen promocional de la undécima temporada de 'La que se avecina'. / Telecinco Muchas son las series que intentan quedarse en la pequeña pantalla, pero solo unas pocas son las elegidas para sobrevivir, incluso, a la marcha de sus protagonistas CARLA COALLA Lunes, 2 marzo 2020, 15:20

Tanto en la televisión patria como más allá de nuestras fronteras encontramos todo tipo de ejemplos de lo que significan el éxito y el fracaso en el amplio sentido de ambas palabras. Es, por ello, que hoy vamos a quedarnos con las connotaciones positivas y vamos a recoger diez series que consiguieron dar la campanada y quedarse en antena más allá de su temporada 10. ¡Ahí van!

1. Shameless. Recientemente finalizaba la emisión de la décima temporada de la serie, al tiempo que se anunciaba la renovación de la misma con una temporada número 11 que será la última. Las tramas protagonizadas por la familia Gallagher han logrado sobrevivir a la marcha de una de sus protagonistas, la actriz Emmy Rossum, que daba vida a Fiona, pero los datos de audiencia no habrían sido los esperados, posible motivo de la cancelación de la misma.

'Shameless' confirma su última temporada. / Movistar plus

2. Cuéntame cómo pasó. En plena emisión de su temporada 20, también la serie de Televisión Española que protagonizan Ana Duato (Mercedes Fernández) e Imanol Arias (Antonio Alcántara) ha tenido que reinventarse para seguir emitiendo capítulos. Duro golpe para la audiencia de 'Cuéntame cómo pasó' fue la marcha de otro de sus grandes protagonistas, Ricardo Gómez (Carlos Alcántara), pero, aunque con datos más discretos de 'share', el público sigue pendiente de las andanzas de una de las familias más famosas de la televisión.

Antonio y Mercedes han firmado los papeles del divorcio en los últimos capítulos. / Televisión Española

3. La que se avecina. En pleno rodaje de su temporada 12, hace apenas unos días se daba a conocer la incorporación de dos nuevos fichajes. Mónica Cruz ('Un Paso Adelante') y Peter Vives ('Velvet') son los dos rostros que aparecerán en las nuevas tramas, y en el caso de la hermana de la oscarizada Penélope Cruz, de manera habitual, pues aparecerá en seis de los ocho episodios de la temporada de 'La que se avecina'. Esta serie no solo logró sobrevivir a su predecesora, 'Aquí no hay quien viva', sino que supo reinventarse y prolongarse en el tiempo más que ella.

Maite (Eva Isanta), Raquel (Vanessa Romero) y Nines (Cristina Medina) en el último capítulo de la temporada 11 de 'La que se avecina'. / Telecinco

4. El Secreto de Puente Viejo. En emisión desde el año 2011, la longeva ficción diaria de Antena 3 acaba de anunciar que esta es su última temporada, tras más de 2.300 capítulos a sus espaldas. A pesar de que las series que se emiten de lunes a viernes en horario de tarde no suelen gozar del favor del público durante tanto tiempo, 'El Secreto de Puente Viejo' ha logrado la proeza de mantener durante nueve años una cuota de pantalla nada desdeñable, que gira en torno al 10.2%.

5. Anatomía de Grey. Mucho ha cambiado Meredith Grey (Ellen Pompeo) desde que entrase al Hospital Seattle Grease como residente de primer año de medicina. Tanto como su protagonista, a la que en estos últimos meses se ha rendido un homenaje por su cincuenta cumpleaños. Ambas han sabido reinventarse y adaptarse para seguir atrayendo a un público que continúa fiel a las tramas de la que ya es la temporada 16 de la ficción de la ABC.

Meredith Grey (Ellen Pompeo) en la temporada 16 de 'Anatomía de Grey'. / Fox TV

6. El Comisario. Doce fueron las temporadas que la serie de Telecinco 'El Comisario' permaneció en antena. Por ella pasaron muchos rostros conocidos y archiconocidos de nuestro panorama nacional, como es el caso de Juanjo Artero ('El Barco') o Paula Echevarría ('Velvet'). Casi diez años dieron lugar a 191 episodios que siguen vivos gracias a las continuas reposiciones de los canales temáticos de Mediaset.

Paula Echevarría en 'El Comisario'. / Telecinco

7. Modern Family. La temporada 11 pondrá el broche de oro a una ficción que ha visto crecer a sus protagonistas dentro y fuera de la pantalla. El final del rodaje hace escasos días ha culminado con la emotiva despedida de todos ellos, que después de más de diez años juntos supone un duro trance. De perspectiva documental y esencia cómica, 'Modern Family' ha logrado mantener su esencia y ganarse al público a lo largo de sus 244 capítulos.

Protagonistas de 'Modern Family'. / Atresplayer

8. The Walking Dead. La producción basada en la historieta de Robert Kirkman es el resultado de una buena materia prima llevada al culmen de lo inesperado. Una receta con la que 'The Walking Dead' ha firmado su perpetuidad en la pequeña pantalla, a la que, por el momento, seguirá la temporada once. Además, la serie acaba de estrenar el tráiler de su segunda 'spin off', 'The Walking Dead: Beyond World'.

9. Mentes Criminales. Al más puro estilo de las producciones estadounidenses, tras quince años de emisión, quince temporada, con más de 300 episodios y una 'spin off' a sus espaldas, una de las series policiacas más vistas se despedía de la pequeña pantalla. La ida y venida de sus protagonistas, las tramas episódicas y el envolvente género hicieron de esta ficción uno de los platos fuertes de la parrilla de la ABC, que FDF se encarga de explotar en España durante las mañanas de los fines de semana.

Parte del elenco de 'Mentes Criminales'. / Cuatro

10. Hospital Central. Pero si hay una serie que consiguió reventar la pantalla, las audiencias, convertirse en hito por las tramas que trataba, y aguantar 20 temporadas en antena, fue 'Hospital Central'. La serie logró verdaderos picos de audiencia gracias, entre otras cosas, a la inolvidable historia de amor entre Maca (Patricia Vico) y Esther (Fátima Baeza), pues era la primera vez que una relación entre personas del mismo sexo se convertía en protagonista de una serie de máxima audiencia en la televisión nacional. Doce años en antena, 300 capítulos y un sinfín de protagonistas y personajes episódicos que le dieron sentido a una de las series de 'prime time' más longeva de nuestra pequeña pantalla.