Colate, primer concursante confirmado de 'Supervivientes 2019'
CARLA COALLA Viernes, 5 abril 2019, 20:53

Ha comenzado la cuenta atrás para que veamos a los nuevos concursantes saltar desde un helicóptero, rumbo a los Cayos Cochinos, para comenzar su aventura. En cuanto termine la primera edición de 'GH DÚO' Telecinco se embarcará en 'Supervivientes 2019', una edición que promete a la audiencia sorprender, sobre todo debido a los participantes que se rumorea veremos dentro de muy poco en la pequeña pantalla.

Por el momento, el único confirmado es Colate, que ya tiene experiencia como participante en otros realities tras haber participado en '¡Mira quién baila!' y 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition', pero la lista de concursantes rumoreados es larga. Es el caso de Isabel Pantoja, que a pesar de que Mediaset ha negado categóricamente que se le vayan a pagar 80.000 euros semanales por participar en el reality, no ha desmentido que estén en negociaciones con ella.

Otro nombre que está sonando muy fuerte es el de Chelo García-Cortés, quien ha manifestado su ilusión por ir a la isla, aunque ha confesado que «la última vez ya me puse las vacunas y al final me quedé en tierra». Y es que el hermetismo en torno a los concursantes es completo, siendo incluso ellos los sorprendidos ante su marcha o no a Honduras. Sin embargo, a juzgar por las pistas que la cadena está lanzando, otro de los participantes de 'Supervivientes 2019' podría ser el 'influencer' Oto Vans.