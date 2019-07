Omar Montes, ganador de «Supervivientes» tras vencer en la gran final a Albert Álvarez Omar Montes, ganador de «Supervivientes» - / MEDIASET El rapero venció a Albert, Fabio y Mahi, en una gala en la que no faltaron emociones, lágrimas y, por supuesto, reproches varios EL COMERCIO Gijón Viernes, 19 julio 2019, 07:28

Omar Montes se ha proclamado vencedor de 'Supervivientes 2019' tras una final muy reñida. De todo hubo en la final. Encuentros, desencuentros; reproches, declaraciones de amistad; lagrimas, risas; decepciones, triunfos… Omar Montes fue al fin el vencedor de una de las ediciones más vistas del concurso, gracias a la participación en él de Isabel Pantoja. Y uno de sus protegidos, si no el único, destacó como triunfador de un reality en el que, al final, no se trata solo de supervivencia, también de convivencia, postureo, carisma y psicología catódica. Porque no gana el que sobrevive, derrota el que seduce a las cámaras.

Después de tres meses, la gran final de Supervivientes 2019 llegó a Telecinco. Albert, Fabio, Mahi y Omar, los cuatro finalistas, fueron los protagonistas de una velada con la esperada llegada en helicóptero a Madrid, la primera expulsión, las últimas pruebas del reality y los 200.000 euros de premio.

Una noche muy emotiva con sorpresas por doquier para los cuatro concursantes. Omar se convirtió en el ganador con un 53,7% de los votos frente a Albert, los dos concursantes que llegaron hasta el final de la velada.

Omar no empezó la noche como le hubiera gustado. En la primera prueba entre Fabio, Albert y Omar (Mahi había sido previamente expulsada) el concursante se quedó disperso ante un puzzle. «Debería haber hecho caso a mi abuela y haber terminado los abuelos», decía el superviviente. Haber quedado último en la prueba le hacía ir directo al televoto para poder llegar a la final. Un televoto en el que vencía a Fabio.

Fabio no pudo con la prueba de apnea en la que se enfrentó con Albert y fue el segundo superviviente en someterse al televoto para pasar a la gran final de 'Supervivientes 2019'.

La audiencia decidía poco después que fuese Omar quien disputase la final contra Albert. Por su parte, Mahi se quedó a las puertas de ser finalista. En las últimas nominaciones de 'Supervivientes 2019', Albert y Mahi salieron nominados en los Cayos. La audiencia decidía que fuese Albert el salvado y Mahi, por tanto, era la expulsada.

Omar ha tenido un ascenso fulgurante en Mediaset en los últimos meses gracias a su polémico romance con Chabelita Pantoja y a su entrada en 'Gran Hermano VIP', donde un affaire con Techi le puso en el disparadero de la familia de la tonadillera. Sin embargo, y como han demostrado en la isla, mantienen una excelente relación en la actualidad e incluso la joven acudió a visitarle a Honduras. Sus frases han sido uno de los grandes alicientes de la edición, mensajes como «la vida mártir», «te camelo» o «los iluminati» han provocado las risas de los seguidores en las redes sociales durante los últimos tres meses.

Una edición histórica

La edición de 'Supervivientes 2019' ha tenido un éxito sin precedentes, gracias en gran parte al mediático reparto de participantes. En este sentido, el fichaje de Isabel Pantoja supuso un golpe definitivo sobre la mesa para dominar la cuota de pantalla cada jueves durante casi tres meses. Desde el primer momento con los saltos desde el helicóptero por parte de los concursantes se pudo ver la magnífica audiencia del concurso y se podía vaticinar lo que iba a llegar. Ese día más de 4 millones de personas vieron cómo se lanzaban al mar, pero después han estado cada semana alrededor del 30% de share, con una media del 33%.