Stewart encuentra la rueda buena

Todo estaba preparado en la llegada a Mâcon para que Jonathan Milan exhibiera de nuevo su velocidad. El ganador de la segunda etapa del Dauphiné ... llegó a los últimos metros con todo el trabajo hecho, preparado el terreno por sus compañeros del Lidl-Trek para lanzar el sprint. El italiano tenía controlado a su izquierda a Van der Poel, junto a él el otro gran velocista de la carrera, pero por su derecha se coló como una exhalación, contra todo pronóstico, el inglés Jake Stewart. El del equipo Israel arrancó antes que todos, a su rueda el francés Axel Laurance y el noruego Soren Waerenskjold, y logró con mucha superioridad la cuarta victoria de su carrera. «Encontré hueco a rueda de Van der Poel y arranqué antes de que lo hiciera Milan», explicó el de Coventry, de 25 años. El francés Alex Laurence (INEOS Grenadiers) y el noruego Soren Warenskjold (Uno-X Mobility) completaron las tres primeras posiciones.

Tan tranquila fue la etapa hasta entonces y tanto se reservaron los principales hombres de la general que no aparecieron ni entre las primeras posiciones para controlar y evitar sorpresas. Algo que no le valió a Evenepoel, que entró a 1:17 del ganador por culpa de una caída. Aunque esta llegó dentro de la 'zona de seguridad' y pudo conservar su maillot amarillo. Entró en meta tocándose el dedo corazón y sin ningún daño así que podrá afrontar las últimas etapas del Dauphiné, todas de montaña, en plenas garantías físicas. «La verdad es que no tengo una explicación clara de lo que pasó cuando me caí al final. Tenía las manos muy mojadas y perdí el control del manillar. En cualquier caso, no tengo dolores, solo una raspadura en la rodilla derecha, pero no es algo que me vaya a afectar en lo que viene», confesó Evenepoel.

Quien no saldrá el viernes es Harold Tejada, que se vio obligado a retirarse tras una caída que le afectó a una de sus muñecas. El colombiano se cayó a 83 kilómetros de meta, intentó continuar, pero 20 kilómetros después tuvo que poner pie a tierra, ya que el dolor en los dedos de su mano derecha era insoportable. «Se lesionó los dedos de la la mano derecha. Se requieren radiografías adicionales. Seguirá la actualización médica», informó el equipo del colombiano.

Los próximos partes será fundamentales para conocer la gravedad exacta de la lesión y determinar el tiempo estimado de recuperación. Solo así se podrá saber si llega a tiempo para correr el Tour.

Llegan los Alpes

El viernes se disputará la sexta etapa entre Valserhône y Combloux, de 126,7 kilómetros. Es la primera en la que se pueden marcar diferencias. Cinco cotas, incluida la exigente Côte du Mont-Saxonnex (5,4 kilómetros al 8,7%), preparan el terreno para el explosivo final en Combloux, que llega tras la Côte de la Cry (2,7 kilómetros al 8,2%). Será el primer test serio para los favoritos. «La subida final puede suponer, como mucho, unos veinte minutos de esfuerzo, que no es nada comparado con lo que nos espera el sábado. En cualquier caso, seguro que muchos intentarán meterse en la escapada, así que el inicio será muy movido», dijo Evenepoel.

Ni él ni nadie olvida la etapa de mañana, la reina, con tres puertos de categoría especial: Madeleine, Croix de Fer y el final en Valmeinier 1800. Más de 5.000 metros de desnivel en menos de 132 km. Día decisivo para la clasificación general. El domingo, la última, será corta pero brutal. Cinco puertos, incluyendo el Col du Mont-Cenis y el remate en el Plateau, a más de 2.000 metros. Será una batalla de resistencia y estrategia, con el Dauphiné probablemente aún en juego hasta la línea final.