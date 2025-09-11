El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los agentes sujetan a los manifestantes que han saltado al recorrido en Valladolid. El Norte de Castilla

Detenidos dos activistas por saltar al recorrido de La Vuelta en Valladolid

La contrarreloj fue recortada en 15 kilómetros «para mayor seguridad»

Bruno Vergara

Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:14

Las protestas propalestinas se siguen sucediendo en esta Vuelta a España. Esta vez en Valladolid, donde la organización se vio obligada a recortar la etapa en 15 kilómetros y dejar la prueba de este jueves en 12,2 contra el crono. En un momento de la carrera, varias personas han saltado el vallado con el objetivo de interrumpir la prueba. Los agentes desplegados han actuado rápidamente y se han lanzado sobre ellos. Una actuación que se ha saldado con dos detenidos.

Los organizadores de La Vuelta desean llegar hasta Madrid este domingo. Pero lo quieren hacer con seguridad. Por ello se han desplegado numerosas dotaciones para que los corredores no se vean afectados por las protestas. De hecho, para la jornada de Madrid, en la que los ciclistas realizan un circuito, se desplegarán unos 850 policías. 650 agentes a los que hay que sumar entre 180 y 200 de la Unidad Central de Intervención (UCI), con dos grupos más.

A los responsables de la carrera les preocupa que todo salga bien y que no se repita lo ocurrido en jornadas anteriores. Como en Bilbao, cuando varias personas tiraron las vallas al paso del pelotón en la Gran Vía, lo que obligó a recortar la jornada 3 kilómetros y en la que no hubo ganador.

En Galicia, los manifestantes se agolparon en los kilómetros finales de la etapa y hasta tiraron el tronco de un árbol sobre la calzada. La organización no quería quedarse otra vez sin ganador, así que recortaron la etapa y prescindieron del puerto final.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  2. 2 Grave accidente en Gijón: pierde el control de su coche y acaba arrollando a una mujer en una terraza
  3. 3 Ilegales cancela su concierto de este domingo en San Mateo, en Oviedo
  4. 4 El xatu milagro de Fontaciera
  5. 5 Muere la alemana que se precipitó 50 metros en la Ruta del Cares tras ser golpeada por una piedra en la cabeza
  6. 6

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  7. 7

    Matan en Utah a un líder juvenil conservador de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice Trump
  8. 8 Fallece Alfonso Toribio, exdecano de los Arquitectos y alma de Tribuna Ciudadana, a los 77 años
  9. 9

    Fumadores y hosteleros, en pie de guerra contra el veto al tabaco en las terrazas: «Nos mata, es un recorte a las libertades»
  10. 10 Se busca a una joven desaparecida en Oviedo hace 20 días

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Detenidos dos activistas por saltar al recorrido de La Vuelta en Valladolid

Detenidos dos activistas por saltar al recorrido de La Vuelta en Valladolid