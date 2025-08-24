El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Jonas Vingegaard, con el maillot rojo de líder de La Vuelta. Marco Bertorello / AFP
Segunda etapa

Vingegaard besa el suelo y el cielo en la segunda etapa de La Vuelta

El danés cae sin consecuencias en una montonera bajo la lluvia, vence en el sprint cuesta arriba a Ciccone y ya es el líder de la carrera

Iván Benito

Domingo, 24 de agosto 2025, 18:36

El ciclismo mantiene su temor al 'sky'. No el equipo que tiranizaba el Tour, sino la traducción al castellano. Al cielo. Se cierra, empapa el ... suelo y lo cambia todo. En un pelotón tranquilo y relajado que llevaba más de 300 kilómetros sin caídas nadie se siente seguro si llueve. Ni siquiera Vingegaard, el ciclista mejor rodeado de La Vuelta. Siete percherones a su servicio. Un escuadrón. Es igual. Una rotonda, un frenazo asustadizo, un ciclista del Israel al suelo. Cae un soldado amarillo. Y otro. Y otro. Y otro. También el danés. Todos menos uno. Ordenados hasta para tropezar.

