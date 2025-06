La asturiana a la que Topuria puso el ojo encima

Eduardo Alonso Gijón Jueves, 12 de junio 2025, 20:58 Comenta Compartir

La energía ni se crea ni se destruye. Se transmite. Y la de Merche García, que es un huracán que todo lo barre -los rivales, los récords, la sabiduría tradicional e incluso las certezas-, central eléctrica de Sariego, sale disparada como un cañón, como un misil. Porque «la niña más peligrosa del mundo», como la definió David Broncano cuando la tuvo como invitada en su programa 'La Revuelta' de Televisión Española, es pura energía versátil como la de muy pocos, ya que ha competido en diversas disciplinas como MMA, judo, sambo, grappling y jiu-jitsu brasileño, así como boxeo.

Merche García, con esa naturalidad que le otorgan sus 17 años cumplidos el pasado mes de mayo, a la que une una actitud claramente de campeona, puede presumir de muchas cosas: trabajo, compromiso, dedicación... Pero, sobre todo, de títulos y de kilómetros recorridos. Porque su pasaporte deportivo está llenos de sellos de países a cual más lejano. De hecho, el viaje que ahora resuena en su mente no tiene como destino las Islas Seychelles o algún otro lugar paradisiaco, ni utiliza medios de transporte de lujo o privados.

Un largo desplazamiento

Natural de la localidad de Sariego, la luchadora ya tiene billete para el Campeonato del Mundo de MMA. El 27 de julio se subirá, junto a su padre y también entrenador, a un avión que la llevará a la ciudad de Al Ain, en Emiratos Árabes. Por medio, más de 5.800 kilómetros y unas quince horas de viaje en total. La vuelta, tres días después. El objetivo está claro: revalidar, por tercer año consecutivo, el oro en la categoría de 65,8 kilos de Youth (U18). Nadie, ni hombre ni mujer en España, lo ha logrado antes.

Con tal vitrina, las expectativas para su futuro no son pequeñas y, por lo mismo, ella apunta hacia lo más alto. Pero a Merche, que demuestra en primera persona una naturalidad y un desparpajo poco propios de su edad, esta categoría se le queda pequeña. Su gente quiere evitar que se estanque en su progresión y trabaja para que compita con mayores. Las negociaciones para ello están en marcha. Concretamente, con la promotora de Ilia Topuria, WOW, líder en España, que ha mostrado interés en que haga su debut con esta empresa de artes marciales mixtas centrada en organizar combates y eventos de esta disciplina.

Este sería un nuevo logro que se sumaría a una ya impresionante trayectoria deportiva. La intención es que Merche debute en amateur el próximo mes de noviembre con una rival mayor de edad, de más de 18 años, con ya varias peleas a su espalda. Si la Federación Española no pone trabas en este sentido -la normativa lo permite siempre que cuente con el permiso paterno- y la promotora mantiene su compromiso con el combate, saldrá adelante. Y, si no ocurriera así, la cita solo se retrasaría hasta el Campeonato de Europa de MMA, que se celebrará el próximo mes de febrero.

Entrenamiento intensivo

Sea como sea, Merche lleva tiempo con el cartel de una de las grandes promesas de la MMA. A su corta edad, acumula elogios y títulos a partes iguales mientras intensifica su trabajo. Entrena lunes, miércoles y viernes, de 16.30 a 21.30 horas. Los martes y jueves tocan sesiones de judo y de gimnasio. Y los sábados también dedica tiempo al MMA y al boxeo. Siempre en el Bandog Fight Club, en Gijón, donde se ejercita con hombres -no hay mujeres practicantes de esta disciplina- que no pueden con ella, algo que queda patente cuando están en el suelo y no la pueden levantar. «Yo no he visto nunca a una chica tan fuerte como está Merche, está muy, muy, fuerte», comentan en su círculo más próximo. «Merche, se te junta el trapecio con la oreja», bromean con ella.

Esta luchadora siempre ha estado vinculada a las artes marciales. Su padre, que fue luchador de muay thai, la introdujo a la vida de los tatamis. Ahora es ella la que ha dejado claro que ha venido para quedarse. Solo le falta que le abran algunas puertas en Asturias, que la llamen para ayudarla económicamente. Especialmente, con los desplazamientos (dos viajes largos al año por cada una de las disciplinas que practica). Que sigan el camino, entre otros, de una barbería de Madrid, de una colchonería también de la capital de España, del propio Ayuntamiento de Sariego -que la ayuda a cambio de realizar diferentes cursos- y la Federación de Luchas Olímpicas y Disciplinas Olímpicas del Principado de Asturias.