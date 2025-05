Tres puertos puntuables, otras tantas bajadas llenas de curvas para la emboscada, un kilometraje más que exigente y la incógnita de la meteorología. La etapa ... del sábado en la Vuelta a España Femenina, con la que se cierra la ronda, lo tiene todo para suponer un espectáculo de altura, un trayecto en el que se decidirá la clasificación general a caballo entre las dos grandes cuencas de la montaña central asturiana. «El recorrido me sorprendió para bien. Es la etapa reina con diferencia», resume el exciclista asturiano Chechu Rubiera, quien analiza para este periódico un trazado preparado para que se dé la batalla desde el inicio.

La etapa, de 152 kilómetros, parte de La Robla, en León. El pelotón tomará dirección al puerto de Pajares, donde el peligro no está en esta ocasión en la subida, sino en la bajada. Con apenas treinta kilómetros de ligera ascensión en las piernas llegarán las corredoras a coronar un puerto que exigirá una buena colocación en cuanto la careretera empieza a picar hacia abajo. «Es una bajada sinuosa, pero que se hace a alta velocidad. Si hay niebla o lluvia, puede ser épica», destaca Chechu Rubiera, quien echa mano de la memoria para recordar una etapa mítica en la memoria del ciclismo asturiano: el día en el que José Manuel Fuente 'El Tarangu' se coronó en el Naranco tras una bajada vertiginosa en Pajares. «El asfalto es bueno, pero hay muchas curvas rápidas, lo que marca la diferencia entre quienes bajan bien y quienes bajan mal». El exciclista asturiano vaticina ya en este descenso cortes en la carrera, más teniendo en cuenta que muchas corredoras no conocen la carretera. «Desgraciadamente, hay diferencias entre el ciclismo de hombres y de mujeres en cuanto a presupuesto y el reconocimiento de las etapas va asociado a los costes. Muchas no conocerán la bajada y eso aumentará las diferencias».

El valle

El tramo de valle que discurre por Pola de Lena y Moreda no da para muchos recortes. Con una buena «labor de equipo» cree Chechu Rubiera que se pueden mantener las posibles diferencias que se puedan haber creado en el descenso de Pajares. Luego llegará la Colladona, el primer puerto puntuable de la jornada, de segunda categoría. Con un desnivel continuo y duro, será una nueva prueba de selección entre el pelotón para llegar después a la Colladiella, de primera categoría y una auténtica ratonera. Con una carretera estrecha y una dureza constante, las corredoras se encontrarán con un problema, tanto en la subida como en la posterior bajada. «Es un puerto constante, en el que no hay descanso y donde no tienes referencia visual de quien va por delante», explica. Si la subida será selectiva, con más posibilidades de cortes la bajada también tiene sus trampas. «Si hay una escapada, los coches que van por delante suponen un problema. Es una bajada rápida, con curvas peligrosas. Las diferencias pueden ser importantes».

Pasando Figaredo aún quedarán 23 kilómetros en los que la carrera debería llegar ya muy rota. La que es la etapa más larga de la Vuelta y la que más puertos y desnivel acumula está diseñada como un duro proceso de selección en el que, al final, solo quede el grupo de las más fuertes. «Los dos puertos y las dos bajadas van a romper la carrera. Llegará la selección de favoritas, con mucha gente eliminada».

Una subida épica es lo que espera a las corredoras. Ya con la ayuda de sus equipos más que mermada, las ciclistas se enfrentarán a una carretera «ancha, pero con el asfalto muy degradado, lo que le da más dureza a la ascensión». Sin trabajo de equipo, las más fuertes de la Vuelta a España Femenina tendrán que medirse a cara de perro para conseguir llevarse la victoria la clasificación general. «Es una de las etapas más guapas que se pueden hacer en la montaña central de Asturias», defiende Chechu Rubiera.