Anquela: «Hay que estar tranquilos e imponer la cordura necesaria» Juan Antonio Anquela insiste en que el partido «tiene que ser una fiesta»

Anquela afronta su cuarto derbi, lo que considera una nueva fiesta del fútbol asturiano, en el que tiene claro que lo importante son los tres puntos y que su equipo haga lo que tiene que hacer. No obstante, dejó claro que la temporada no acaba con el encuentro del domingo.

El técnico jienense tiró ayer de su experiencia para asegurar que «todos los derbis los he vivido iguales» y el de mañana no será diferente y espera que los suyos tengan «la tranquilidad que requiere el partido y requiere el momento», que no será otra que «estar tranquilos e imponer la cordura que requiere una cita así».

Lo que tiene claro el técnico azul es el objetivo «de intentar ganar tres puntos» y recuerda lo que ya dijo el año pasado cuando aseguró que «parecía el partido del fin del mundo» y luego «el mundo no se acabó ahí. Quedaban muchos partidos y ahora es la misma historia, tampoco se acaba aquí».

En este aspecto apunta como determinante que su equipo sea capaz de «competir y ser fieles a nuestro trabajo. Estar a la altura de nuestra gente que van a ir a apoyarnos, que no fallan nunca, jamas» y también manteniendo al rival «el debido respeto».

El partido se vive con una presión especial, de la que el entrenador del conjunto oviedista entiende que hay que «aislarse», ya que entiende que «el ruido no conduce a nada, es una presión añadida». No obstante, reconoce que el partido es especial para los aficionados «jugamos para una gente que nos ayuda siempre. Jugamos para un sentimiento y queremos estar a la altura con nuestro trabajo».

Anquela explicó ayer que aún mantiene alguna duda en la alineación. El técnico reconoce que todavía no ha hablado mucho del rival, al que califica de «un equipo importante de Segunda División que está en un buen momento». Sobre las diferencias con el partido de la primera vuelta en el que el entrenador era Baraja, asegura que «cada uno tiene su estilo y su forma de jugar. El Sporting era bueno con Baraja y lo sigue siendo ahora». Sobre el actual técnico del conjunto gijonés dijo que «el año pasado hizo una campaña de tres pares de narices. Este año ha cogido el Sporting, que es un equipo reconocible y ahora sabe a lo que juega».

Respecto al partido que espera, dijo que «será precioso. Los entrenadores tenemos que poner la calma y cordura. He jugado tres derbis y siempre digo lo mismo, tiene que ser una fiesta del fútbol asturiano» y añadió que «Real Oviedo y Sporting tienen que ir de la mano en muchas cosas, nos necesitamos. Luego en el campo cada uno que tire para donde hay que tirar» e insiste en que «haya cordura, es una fiesta».

Para Anquela lo importante es que su equipo se mantenga fiel al estilo. «Si nosotros nos salimos de lo que hay que hacer tendremos problemas», avisa.

El técnico volvió a elogiar a los aficionados azules a los que espera al final del partido mirarles a la cara y decir «nos hemos dejado todo en el campo, independientemente del resultado».