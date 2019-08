Grupo D Atlético-Juve, revancha y duelo entre Joao Félix y Cristiano El conjunto rojiblanco se enfrentará al equipo italiano, al Bayer Leverkusen y el Lokomotiv de Moscú JAVIER VARELA Madrid Jueves, 29 agosto 2019, 20:06

Grupo duro para el Atlético de Madrid. El conjunto rojiblanco quedó integrado en el Grupo D de la Champions League junto a la Juventus de Turín, el Bayer Leverkusen y el Lokomotiv de Moscú. El bombo ha deparado un nuevo enfrentamiento entre el Atlético y la 'Vechia Signora', un duelo que se vivió la pasada campaña en los octavos de final y en el que el conjunto rojiblanco cayó de forma estrepitosa tras ganar 2-0 en el Metropolitano y caer en Turín 3-0 con un 'hat-trick de Cristiano Ronaldo. Curiosamente, este año se vivirá un duelo de estrellas portuguesas entre Cristiano y Joao Félix, la perla rojiblanca.

El conjunto italiano, campeón de la Liga italiana las últimas siete temporadas, se ha reforzado con jugadores como Mathias De Ligt, Danilo, Adrien Rabiot y Aaron Ramsey, que lo hacen un equipo todavía más peligroso. Además, Gonzalo Higuain ha regresado tras su periplo por la Premier League y en el banquillo, eso sí, ya no está Massimiliano Allegri, sino el veterano Maurizio Sarri.

Ronaldo: «Ojalá que sea este año el de la Juve» El astro luso de la Juventus de Turín Cristiano Ronaldo mostró su esperanza de que «sea este año el de la 'Juve'» en la Liga de Campeones, tras el sorteo celebrado este jueves en Mónaco, que ha encuadrado al equipo italiano en el grupo D. «Es una competición que todos quieren ganar y es la competición más difícil de ganar y ojalá que tengamos suerte este año», afirmó Cristiano al canal español Movistar Liga de Campeones tras el sorteo. «Estoy muy ilusionado, confiado y ojalá sea este año el de la 'Juve'», añadió el delantero luso, cuyo equipo se enfrentará en la fase de grupos al Atlético de Madrid, el Bayer Leverkusen y el Lokomotiv de Moscú. Cristiano volverá a enfrentarse al Atlético, al que eliminó en octavos de final del pasado año con un triplete en el partido de vuelta, tras imponerse 2-0 el equipo colchonero en la ida. «El Atlético es un gran equipo como todos sabemos», aseguró, antes de añadir que «he jugado muchas veces contra ellos, es un partido duro, espero que no me vuelvan a machacar en el estadio llamando cosas antideportivas, pero sacando eso espero que sea un partido bien disputado». «Tiene un excelente equipo, un excelente entrenador, pero los otros dos adversarios también son duros, por es una competición que va a empezar y tocar el Atlético es duro, pero es así», concluyó.

La triple parada de Oblak

Mientras, el Bayer Leverkusen suena menos peligroso que Bayern de Múnich, Borussia Dortmund o Leipzig, pero se trata de un equipo duro y con calidad y liderado por el jovencísimo Kai Havertz o el jamaicano Leon Balley. Los equipos alemanes siempre son complicados en competiciones europeas y bien los sabe el Atlético, que sufrió ante este rival hace dos campañas. En aquellos octavos de final, el equipo de Simeone pasó a cuartos, pero dejó para el recuerdo la triple parada de Jan Oblak en el partido de vuelta.

Lokomotiv, incómodo

Por último, el Lokomotiv ruso no es un equipo de los que gusta en los bombos de la fase de grupos. El largo viaje, el clima y el propio equipo no son nada cómodos para cualquier rival. El Sapsan Arena de Moscú con su césped artificial será una prueba importante para los otros tres equipos del grupo. Aunque como equipo no es temible, sí destacan algunos de sus futbolistas como el exsevillista Krychowiak, el croata Çorluka, el ruso Ignatyev, el alemán Howedes o el exinterista João Mário.