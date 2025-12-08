El Barça persigue la revancha ante el Eintracht

Daniel Panero Lunes, 8 de diciembre 2025, 16:03 Comenta Compartir

El Barcelona tiene una oportunidad de pasar página de una de las noches más bochornosas que se recuerdan en la historia del club azulgrana. El 14 de abril de 2022 los culés cayeron de forma estrepitosa en la Europa League contra el Eintracht de Fráncfort en un partido marcado por la reventa de entradas a los aficionados alemanes y por el color blanco que tiñó las gradas del Camp Nou. Ese día, en el que el equipo de Xavi Hernández cayó por 2-3, todavía está en el recuerdo de un Barcelona que ha activado incluso un protocolo para evitar que se repita un episodio similar.

Y es que el Barcelona no está para regalar nada, y mucho menos la localía en un partido de Champions en el que los culés se juegan mucho. Por eso, el club culé ha llevado a cabo una investigación y ha detectado ya 353 socios y ocho abonados con comportamientos sospechosos de cara a una reventa. Esa es la principal preocupación de cara a un partido para el que los culés llegan lanzados después de una semana redonda en la que se han impuesto al Alavés, al Atlético y al Betis y han dejado, de paso, al Real Madrid a cuatro puntos. Es el mejor momento de los azulgrana y Hansi Flick espera plasmarlo en la Champions. «Creo que nunca acabamos lo que hacemos porque siempre es posible progresar. No es fácil jugar al máximo nivel, pero los jugadores lo están haciendo bien. Presionamos y estamos conectados«, afirmó el técnico alemán.

El Barça llega en un gran momento a un momento clave de la temporada en Champions. Los azulgrana se han dejado ocho puntos en las cinco primeras jornadas y han agotado el margen de error de cara a poder estar en el Top 8. Por eso Flick sabe de la importancia del encuentro de este martes y no quiere ningún tipo de relajación. «La Champions es diferente y será un partido difícil. Nos pueden hacer daño si no estamos a nuestro mejor nivel», afirmó, al tiempo que recalcó que su equipo «ha de defender y correr más».

Para ello, Flick volverá a contar con el grueso de futbolistas que se impusieron al Betis el pasado fin de semana en La Cartuja. Frenkie de Jong y Fermín ya están en la dinámica de grupo y podrían entrar en un once en el que Gerard Martín podría jugar de lateral para dar descanso a Balde, en el que Frenkie de Jong y Pedri tendrán la manija y en el que el gran enigma está, una vez más, en la zona de ataque. Fermín López podría recuperar la titularidad y Lamine Yamal y Raphinha escoltar a un Ferran Torres lanzado tras el hat trick anotado ante el Betis.

Una final para los alemanes

Enfrente estará un equipo que ha ido agotando oportunidades en la actual Champions y que necesita empezar a sumar para meterse de lleno en la pelea por acceder al Playoff. El equipo que dirige Dino Toppmöller apenas ha sumado cuatro puntos y ha recibido cinco goles del Atlético, otros cinco del Liverpool y tres del Atalanta. Esa fragilidad defensiva en el gran obstáculo de cara a una machada que el Eintracht buscará sin renunciar a su estilo ofensivo. «Prefiero ganar 5-4 que 1-0», ha dicho Toppmöller varias veces. Esa idea choca ahora con los recursos que tendrá en el Camp Nou, donde no podrá contar por lesión con los delanteros Batshuayi y Burkadt y donde podría entrar en un intercambio de golpes favorable al Barça, el equipo con mucha más pólvora en ataque.

Alineacones probables

FC Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Gerard Martín; Frenkie de Jong, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres.

Eintracht: Zetterer; Kristensen, Koch, Theate, Brown; Chaibi, Skhiri; Doan, Uzun, Bahoya; Knauff.

Árbitro: Davide Massa (Italia)

Estadio y horario: Camp Nou 21:00 / Movistar Liga de Campeones.