Courtois: «No sé qué os sorprende de Tebas, lleva tiempo así»

Thibaut Courtois arremetió contra Javier Tebas durante su comparecencia ante los medios de comunicación en la previa del partido que enfrentará al Real Madrid con la Juventus en el Santiago Bernabéu. «No sé qué os sorprende. Lleva tiempo así, haciendo esas cosas, contestaciones públicas en redes. Jamás he visto a un presidente de una liga de cualquier deporte hablar así. Ocultar que estamos protestando es censurar y eso es grave», dijo el guardameta cuando le preguntaron por la actitud de LaLiga en respuesta a las protestas de los jugadores el pasado fin de semana a raíz del polémico partido en Miami que medirá a Villarreal y Barça.

«Adultera la competición. Luego es fácil hablar de la NBA y la NFL. En la NFL ha sido votado por todo el mundo y aquí es una Liga en la que lo meten porque les sale a ellos. Incumple el convenio de los jugadores y no es correcto. Debemos jugar en casa y fuera. En la Liga jugar fuera de casa es muy complicado y el Villarreal fuera es un partido difícil. Todo el mundo tiene que jugar en casa y fuera salvo por causa de fuerza mayor», aseveró respecto al citado pleito en Florida el belga, quien, una vez más, no se mordió la lengua en ningún asunto de los que le plantearon.

El cancerbero también salió al paso de las afirmaciones de Joan Laporta relativas a una presunta mano blanca en el arbitraje favorable al Real Madrid. «Él dice eso por el 'caso Negreira' y eso. Desde que estoy en el Real Madrid nunca he notado que nos han favorecido, más bien lo contrario», proclamó el portero del Real Madrid, que el miércoles cumplirá 300 partidos con el conjunto de Chamartín. «Cuando era niño soñaba con jugar algún partido con el Real Madrid y cumplir 300 me hace sentirme muy orgulloso», señaló.

Courtois se mostró satisfecho por el buen nivel defensivo que está exhibiendo el Real Madrid en lo que va de campaña, excepción hecha del derbi frente al Atletico. «En el derbi muchos goles fueron a balón parado y ahí podemos mejorar. En general estamos defendiendo bien con once, con una buena intensidad. Yo tengo que estar preparado. Contra el Getafe era tranquilo, pero como portero de un grande tienes que aparecer ahí también», señaló el belga en una rueda de prensa en la que también cerró filas con Vinicius.

Defensa de Vinicius

«No es fácil. Con 18 años muchos de vosotros os burlasteis de él. El otro día en Getafe no hizo nada malo y desde el primer momento están en su contra. Le buscaron desde el principio y desquició al rival. Tuvo una muy buena respuesta. Se es muy injusto con él porque es un gran chico y tiene que seguir a lo suyo. Lleva un gran inicio de temporada con muchos goles y asistencias y tiene que seguir», apuntó sobre el '7' del Real Madrid, quien parece que está empezando a manejar mejor el ruido que le envuelve. «No siempre es fácil que todo un estadio te busque y los jugadores te den palos. Él ha ido mejorando. Es algo que ya vi hacer a Eden Hazard. Ha aprendido a convivir con el conflicto y a desquiciar a los rivales y eso es bueno. Diego Costa hacía eso. Para nosotros es importante que esté centrado en el partido y haga su juego porque es de los mejores del mundo», agregó sobre el brasileño.

Courtois se pronunció, además, sobre la 'ley Wenger' que puede revolucionar los fueras de juego. «No sé si es el cambio más necesario. Creo que las pérdidas de tiempo... A los porteros nos hacen los 8 segundos, pero hay equipos que ganan 30 segundos en los saques de banda. Hay que cambiar otras cosas primero. Estoy de acuerdo que estar un milímetro en fuera de juego no te beneficia. No sé como el VAR va a coger el 'frame' exacto. No sé si habrá más goles porque cambiamos de norma. ¿Dónde pones el límite?», resaltó.

Ampliar Xabi Alonso, durante su comparecencia ante los medios en la previa del Real Madrid-Juventus Thomas Coex (Afp) Xabi Alonso explica el cambio de Mbappé: «Ahora todo encaja en su cabeza» Xabi Alonso analizó las claves del estratosférico arranque de temporada que está protagonizando Kylian Mbappé, autor de quince goles en once partidos con el Real Madrid. «No solo por los goles, la influencia positiva que está teniendo en el equipo es importante de cara a que los compañeros le sigan. Con y sin balón nos está ayudando a controlar mejor los partidos. Kylian siempre va a marcar goles, pero está creciendo mucho en la influencia que tiene sobre el equipo. Es muy analítico y muy inteligente. Ahora está donde todo encaja en su cabeza y por eso rinde tan bien», señaló el técnico del Real Madrid en la previa del duelo que medirá el miércoles a su equipo con la Juventus en el Santiago Bernabéu. «Es un clásico del fútbol europeo. La Juve pertenece a esos clubes selectos que hacen grande al fútbol europeo y se ha enfrentado muchas veces al Real Madrid. Lo afrontamos muy preparados, queremos tener un buen arranque. Mañana necesitamos al estadio. Tenemos que darles para que ellos también respondan», apuntó el guipuzcoano en una rueda de prensa en la que volvió a hacer causa común contra el Villarreal-Barcelona de Miami. «El club está defendiendo legítimamente sus intereses y ya veremos qué es lo que sucede», comentó. Habló también de Vinicius, quien parece manejar mejor este año el ambiente que le rodea. «Estoy contento de ver a Vinicius disfrutar y sonreír. El otro día hablamos del impacto que podía tener y como podía cambiar el partido. Necesitamos que esté enfocado en el juego y en lo que hace bien. Su día a día es bueno y responde muy bien en los partidos», dijo sobre el fluminense en una intervención en la que pasó de puntillas sobre la falta de minutos de Endrick y en la que estableció paralelismos entre Arda Güler y dos futbolistas que dejaron huella en el Real Madrid. «Es una mezcla entre Özil y Guti. Guti tenía esa calidad para jugar en la construcción y para el último pase. Mesut también. Disfruté mucho con Özil. Cuanto más encontramos a Arda, más mejoramos. Hay que seguir empujándole. Estamos muy contentos con él», celebró.