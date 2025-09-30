El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
Vista general del camp Nou. Afp

La música de la Champions volverá a sonar en el Camp Nou

La UEFA anuncia que el Barça-Olympiacos,. del 21 de octubre, ya se podrá disputar en el remodelado estadio

Javier Varela

Javier Varela

Martes, 30 de septiembre 2025, 12:56

La música de la Champions volverá a sonar en el Camp Nou. El partido entre el Barcelona y el Olympiacos, correspondiente a la tercera jornada de la liguilla de la Liga de Campeones, se disputará en el remodelado estadio azulgrana, según ha anunciado la UEFA en su página web este martes. En la información sobre el partido, la UEFA señala que la sede será el Camp Nou, aunque será tres días antes, el 18 de octubre, cuando -con toda probabilidad- se lleve a cabo la reapertura del estadio con el encuentro liguero entre el Barcelona y el Girona, según adelantó Jaume Collboni, alcalde de la ciudad.

De hecho, el teniente de alcalde de Seguridad de Barcelona, Albert Batlle, señaló al ser consultado sobre la posibilidad de que el 18 se pudiera disputar el derbi catalán en el Camp Nou que «tenemos la esperanza de que se hagan los ajustes que se tenían que hacer y que, desde el punto de vista de la seguridad, se pueda dar el visto bueno para reabrir parcialmente el Camp Nou. Pienso que se podrán arreglar los pequeños problemas que había», cuando fue consultado sobre la posible vuelta el 18 de octubre.

A falta de confirmación oficial y que el club cuente con todos los permisos, para que se lleve a cabo la apertura la UEFA exige que se haya avanzado en las obras respecto a LaLiga y que se haya abierto el segundo lateral del estadio, algo que todavía no se ha realizado. El aforo pasaría así de 27.000 a 45.000 espectadores.

Otra de las incógnitas es saber si el barcelona podrá disputar la fase de grupos en dos sedes. la UEFA obliga a los equipos a disputar todos los partidos de la fase de grupos en el mismo estadio. De hecho, este miércoles, juega su primer choque en casa ante el PSG. El club azulgrana necesitaría el permiso especial de la UEFA para poder jugar en dos sedes distintas. Una petición que ya se ha llevado a cabo desde el Barcelona.

Esta situación hace que, hasta que no haya permiso oficial de reapertura por parte del Ayuntamiento de Barcelona y el permiso especial de la UEFA, no se podrá dar por hecho que el Barça regrese al Camp Nou, a pesar del anuncio publicado en la web de la UEFA.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Conmoción por la muerte de Lucía Pérez, la profesora de 45 años a la que golpeó el portón de su casa en Granda: «Era pura luz»
  2. 2 Fallece el dentista ovetense Luis Llaca a los 68 años de forma repentina
  3. 3 «Gran altercado» en Avilés: un detenido por herir a un policía
  4. 4 Preocupación en Laviada, en Gijón, por el mal estado de un edificio pendiente de rehabilitación
  5. 5

    Un bonitero vasco, escoltado hasta El Musel, en Gijón: «Tenemos un motín a bordo, estamos encerrados en el puente de mando»
  6. 6

    Tres investigados por agredir al capitán y al armador del pesquero que sufrió un motín en la costa de Ribadesella
  7. 7

    El secretario de Estado de Transportes alerta: «Eliminar el peaje del Huerna tendría un coste milmillonario y saldría de los bolsillos de los ciudadanos»
  8. 8

    Hacienda denuncia que las recomendaciones de Begoña Gómez fueron clave en adjudicaciones irregulares
  9. 9 El partido Valencia - Real Oviedo queda finalmente aplazado al martes
  10. 10

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La música de la Champions volverá a sonar en el Camp Nou

La música de la Champions volverá a sonar en el Camp Nou