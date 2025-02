Zidane: «Tenemos la ilusión de llegar a la final»

Óscar Bellot Madrid Martes, 23 de febrero 2021, 19:17 | Actualizado 19:36h. Comenta Compartir

Zinedine Zidane sabe bien dónde está. Poco importan las bajas que tenga o la dificultad que entrañe el rival. El Real Madrid siempre está obligado a dar el máximo. Más aún en la Champions, su competición fetiche. Por eso se mostró ambicioso la víspera de la ida de octavos frente al Atalanta. «Tenemos la ilusión de hacerlo lo mejor posible, de llegar a la final. Cuando estamos en el campo siempre queremos ganar y cada vez que jugamos es una final. Más ahora porque es una eliminatoria. Sabemos que está la vuelta, pero pensamos únicamente en el partido de mañana», indicó el francés.

Los blancos encaran el envite en Bérgamo tras recortarle cinco puntos al Atlético en la Liga gracias a las cuatro victorias consecutivas que acumulan en el campeonato doméstico. «La dinámica es buena y tenemos que seguir con lo que estamos haciendo», subrayó Zidane, que pese a los nueve lesionados que tiene su equipo, no admite excusas. «Tú me estás hablando de las bajas, pero tenemos a los jugadores que están aquí. Siempre vamos a entrar en el campo para ganar el partido. Nunca nos vamos a contentar con menos», respondió cuando se le cuestionó sobre si firmaría un empate frente al conjunto 'neroazzurro', teniendo en cuenta las múltiples ausencias y la posibilidad de resolver el cruce en el Alfredo Di Stéfano.

Puso en valor Zidane las virtudes del Atalanta. «Sabemos que ofensivamente son muy buenos, hay muy buenos jugadores. Son muy fuertes físicamente. No me gusta comparar equipos. La Atalanta es un equipo específico. Lo que sí digo es que mañana va a ser un buen partido de fútbol», resaltó al ser interpelado acerca de si el bloque de Gian Piero Gasperini le recuerda a aquel Ajax de Ámsterdam que eliminó al Real Madrid hace dos temporadas en octavos asaltando el Santiago Bernabéu (1-4). «Para nosotros es un partido diferente, porque es un rival diferente, que tiene sus especificidades en el campo y nosotros tenemos que contestar al partido que vamos a tener mañana. Tenemos que hacer nuestro fútbol, jugar, y nada más», agregó sobre la escuadra transalpina.

Se detuvo a analizar la plaga de lesiones que asola a los blancos. «No hay explicación razonable. Estamos todos apenados por tener a jugadores lesionados. Hemos tenido un principio de temporada no muy normal, pero es verdad que tenemos muchas bajas, muchos jugadores lesionados. Es la situación que tenemos. Hay jugadores que no están y estamos decepcionados, pero estamos preparados para este partido y tenemos ganas de seguir con lo que hacemos últimamente, ser solidarios y generar ocasiones», apuntó.

Evitó por último decantarse sobre qué centro del campo es mejor, si el que conforman Casemiro, Kroos y Modric o el que integraba el propio Zidane junto a Claude Makelele y Luis Figo en el 'Madrid de los galácticos'. «Cada uno tiene sus cosas. Hoy soy el entrenador de estos jugadores y tengo a los mejores. No solo a estos. Sabemos que todos son importantes aquí. Tengo la suerte de tener a muy buenos jugadores», atajó.

Kroos: «¿Mbappé o Haaland?, es una pregunta para Florentino»

Zidane estuvo precedido en su rueda de prensa por la intervención de Toni Kroos. El germano, uno de los pesos pesados del vestuario, subrayó la necesidad de «hacer las cosas más juntos» ante el gran número de bajas con que comparecerá el Real Madrid en el Estadio de Bérgamo. Abogó el volante por aplicar control ante un rival trepidante en su apuesta futbolística. «Queremos el balón. Nos vamos a enfrentar a un equipo de otra manera a la que conocemos. Nos tenemos que adaptar al partido. Son octavos de Champions, fuera de casa y seguro que nos toca un partido difícil, pero vamos a intentar hacer nuestro juego», señaló.

Ampliar Nacho y Kroos se ejercitan en el escenario del duelo contra el Atalanta. Daniele Mascolo (Reuters)

Remarcó el centrocampista la importancia del choque del miércoles. «Es una final para nosotros. Para mí la Champions empieza ahora. Son los partidos que queremos. Va a ser un partido muy difícil, no solo por las bajas sino porque es un rival que juega muy bien al fútbol. Seguro que nos toca defender bien mañana. Eso va a ser muy importante para hacer un buen resultado», incidió.

Mientras el Real Madrid pugna por mantener sus opciones en la Liga y la Champions, los rumores sobre posibles fichajes siguen en marcha. Por eso, a Kroos le preguntaron por los dos hombres de moda en el fútbol europeo: Kylian Mbappé y Erling Haaland. ¿Con cuál se quedaría? «Son dos jugadores muy buenos. Pueden ayudar a cualquier equipo con la calidad que tienen. Pero mañana no me van a ayudar y como estoy muy concentrado en el partido de mañana, este no es mi tema. Es una pregunta para Florentino», dijo el teutón, que aún esquivó con elegancia otra pregunta en la misma línea. ¿A quién preferiría tener delante para mandarle un balón en el último minuto de una final de Champions apurada, al francés o al noruego?: «A Benzema».