Jornada 9 El Barça, a confirmar su reacción en Eibar Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona. / Alejandro García (Efe) Valverde recupera a Umtiti, Alba y Junior para el partido en Ipurua, pero Piqué y Dembélé son baja por sanción P. RÍOS BARCELONA Sábado, 19 octubre 2019, 01:30

Tras encadenar tres victorias consecutivas por primera vez en esta Liga (2-1 al Villarreal, 0-2 en Getafe y 4-0 al Sevilla) y sin aparentes secuelas por el 'virus FIFA', el Barça visita al Eibar este sábado a las 13 horas con la intención de confirmar su reacción. Incluso podría ser líder si se impone en Ipurua y el Real Madrid cae en Palma de Mallorca, sin necesidad de esperar a ese clásico que ya no se jugará el 26 de octubre en el Camp Nou por la inseguridad que rodearía un evento tan mediático en un momento de máxima tensión social y política en Cataluña.

Precisamente, ese ha sido el único incoveniente con el que se ha encontrado el conjunto azulgrana esta semana pues, para evitar riesgos con la salida de viaje por la huelga convocada este viernes, el club adelantó el desplazamiento a la noche del jueves. El equipo de Ernesto Valverde dormirá dos noches en Vitoria, donde este viernes se entrenó en la ciudad deportiva del Alavés.

El técnico recupera a tres jugadores que estaban lesionados respecto a la última jornada, todos zurdos y defensas. Jordi Alba, quien ya estuvo en el banquillo ante el Sevilla, reaparecerá, mientras que Umtiti y Junior ya están disponibles. El central francés sufrió una fisura en el pie derecho con su selección en septiembre y ha estado seis semanas de baja, mientras que el lateral zurdo se ha recuperado de una lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha.

Por contra, son baja los sancionados Gerard Piqué, por cinco amarillas, y Dembélé, por su roja ante el Sevilla que le costó dos encuentros de sanción ratificados por Apelación. Tampoco puede jugar Araujo, central del filial, expulsado en el mismo partido.

Valverde medita si dar continuidad al joven francés Todibo en el centro de la zaga como compañero de Lenglet o si apostar ya por Umtiti, inactivo desde hace meses por su acumulación de lesiones. Otra duda, aunque nadie lo podía imaginar hace unas semanas, es el compañero de Messi y Luis Suárez en el tridente ofensivo. Griezmann ya no tiene la plaza asegurada, y menos tras disputar dos partidos con Francia, y Ansu Fati podría jugar de inicio otra vez a sus 16 años.

«Es un partido importante, porque no estamos por delante en la tabla y queremos recuperar puntos», comentó Valverde, destacando que «el Eibar es un equipo que hace de la presión una de sus armas principales, son muy intensos y la hacen muy bien, es muy difícil sobrepasar sus dos líneas de presión en el centro del campo». «Me gusta porque lo hacen ante todos los equipos y, aunque lo sabes, te sigue costando superar esa actitud», agregó.

José Luis Mendilibar también tiene bajas, como los lesionados Ramis y Correa, además del sancionado Escalante. Por ese motivo llamó a Ekhi Bravo, del filial, en una lista de 20. Cote, Anaitz Arbilla y Esteban Burgos, que eran duda, sí entraron en la convocatoria y los dos primeros serán titulares con casi toda seguridad.

El técnico del Eibar no descartó dar la sorpresa ante un equipo contra el que el cuadro armero sólo ha arrancado un empate en cinco temporadas, pero dejó claro que su Liga es otra. «Para nosotros otros partidos son más especiales y para mí personalmente es más importante el de la semana que viene contra el Valladolid porque a final de temporada lo normal es jugarte las alubias contra estos equipos. Pero este ante el Barça tiene más repercusión, ellos son muy buenos y muchas veces tienes miedo a hacer el ridículo porque no la ves. Lo normal suele ser perder». «Sabemos las estadísticas. Según cómo las mires, el más reciente fue el empate y vamos mejorando. Igual toca ganar ahora. Es verdad también que era el último partido de Liga. Ellos no tenían ninguna necesidad y nosotros teníamos todo hecho», remachó.