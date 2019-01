Jornada 21 Barça y Girona, a demostrar que priorizan la Liga Tras caer en la ida de los cuartos de final de la Copa sin alinear a sus goleadores, se enfrentan en Montilivi en un derbi catalán con sólo un precedente P. RÍOS Barcelona Domingo, 27 enero 2019, 08:58

Siete victorias en la Liga encadena el Barça de un Ernesto Valverde que no oculta «sin reparos en decirlo» que da «prioridad» a un campeonato de la regularidad que lidera con solvencia y en el que visita Montiivi este domingo. El Girona lleva siete jornadas seguidas sin ganar, con cuatro empates y tres derrotas, y Eusebio Sacristán confiesa que «tenemos que centrarnos en la Liga». Los dos entrenadores han recibido críticas esta semana por reservar jugadores importantes en la ida de los cuartos de final de la Copa. Sin Messi, Busquets, Luis Suárez, Alba y Coutinho, el equipo azulgrana perdió 2-0 en Sevilla y tendrá que remontar el miércoles para estar en semifinales. Sin Stuani ni Portu, el conjunto gerundense cayó 4-2 en el Bernabéu ante el Madrid y necesitará una gesta.

Pero para hacer buenos los respectivos mensajes coperos de sus entrenadores, tendrán que sumar los tres puntos ligueros. El Barça, para mantener cinco puntos de ventaja al frente de la clasificación sobre un Atlético que se ha colocado a dos tras superar ese sábado al Getafe (2-0). El Girona, para alejarse de la zona de peligro que ya le amenaza si sigue sin ganar.

Valverde tiene la baja de Dembélé, su jugador más desequilibrante. Le queda una semana de recuperación del esguince de tobillo que sufrió el pasado domingo contra el Leganés. Tampoco pueden jugar los lesionados Umtiti y Rafinha, mientras que se ha quedado fuera de la lista 19 uno de los refuerzos de invierno: el central Murillo. Sí ha sido convocado Kevin-Prince Boateng por primera vez en Liga tras su debut en Copa en el Pizjuán. Parece asegurado un equipo de gala, aunque el técnico no lo confirmó: «Es un derbi y sabemos que en estos partidos las distancias se acortan porque siempre hay un plus de energía. A nosotros la vuelta de la Copa no nos condiciona para nada en la alineación. Intentaremos remontar, pero el partido que nos ocupa ahora es el de Girona y sabemos lo que cuesta ganar allí».

Eusebio se quedó en el Bernabéu sin un jugador clave en el centro del campo, Borja García, que sufre una lesión muscular. Tampoco Doumbia podrá echar una mano desde el banquillo. «Estamos muy ilusionados en hacer un buen partido y no nos tenemos que fustigar con los errores cometidos en anteriores partidos. Queremos dar una alegría a la afición porque este partido es una gran motivación para todos», explicó el técnico.

Curiosamente, es el partido que pudo jugarse en Miami si hubiese prosperado la iniciativa de LaLiga, pero el asunto se frenó por diferentes problemas, como la oposición de la Federación. Ahora hubiera sido un lío enorme un desplazamiento así al jugar los dos equipos los cuartos de final de la Copa.

Es el segundo Girona-Barça liguero de la historia tras el 0-3 de la pasada temporada, un partido que Messi no disfrutó por culpa de una marcaje pegajoso al hombre de Pablo Maffeo, hoy en el Stuttgart, ordenado por Pablo Machín, ahora en el Sevilla. El Pichichi de la Liga, con 18 goles en 20 jornadas, quiere estrenarse en Montilivi.

-Alineaciones probables:

Girona: Bono; Pedro Porro, Ramalho, Juanpe, Alcalá, Valery; Aleix García, Pere Pons, Granell; Stuani y Portu.

Barça: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, Arturo Vidal; Messi, Luis Suárez y Coutinho.

Árbitro: González Fuertes (asturiano).

Estadio: Montilivi.

Hora: 16.15 h. (BeIN, LaLiga).