Presentación Hazard: «Era mi sueño desde pequeño y ya estoy aquí» Hazard, junto a Florentino Pérez durante su presentación. / Sergio Pérez (Reuters) La hinchada blanca se prosterna ante su nuevo ídolo en un Santiago Bernabéu que rezumó entusiasmo con el astro belga ÓSCAR BELLOT Madrid Jueves, 13 junio 2019, 20:25

Eden Hazard cumplió por fin el sueño de vestir la elástica del Real Madrid que tenía desde su más tierna infancia. Nueve años después de que Zinedine Zidane alertase de sus extraordinarias condiciones al describirle como el «crack del futuro» y tras múltiples guiños hacia el club de Chamartín, el belga devolvió el esplendor de los galácticos al Santiago Bernabéu, que se prosternó ante su nuevo estandarte y puntal de la reacción que prometió Florentino Pérez tras una temporada para el olvido.

«Tengo muchas ganas de empezar a jugar con esta camiseta y conseguir muchos títulos. Jugar en el Real Madrid era mi sueño desde pequeño y ya estoy aquí. Sólo quiero disfrutar», proclamó el que fuera Balón de Plata en el Mundial de Rusia, en un escenario especial dispuesto en el palco de honor del Santiago Bernabéu que no se empleaba desde las presentaciones de James Rodríguez y Toni Kroos en 2014.

La gran afluencia de espectadores retrasó más de media hora el acto, previsto para las 19 horas, pendiente el club de que las gradas luciesen lo más repletas posible para amparar a su nuevo abanderado. Sólo parte de los anillos superiores quedó despoblada. Muchos aficionados portaban el '7' de Juanito, Butragueño, Raúl o Cristiano Ronaldo, actualmente en posesión de Mariano pero que parece destinado al astro. Otros lucían la camiseta de Hazard con el Chelsea e incluso alguno se enfundó el '10' de la selección belga. El misterio del dorsal que escogerá Hazard permanecerá aún algún tiempo, ya que la zamarra con que vivió sus primeros minutos como madridista sólo registraba su apellido en letras doradas pero sin número.

«Hoy todos nuestros socios, nuestros aficionados y todos los que aman a este club sienten una emoción especial. La emoción de saber que viene a formar parte de este equipo un jugador maravilloso. Uno de esos futbolistas distintos. Un jugador capaz de convertir el fútbol en algo apasionante y sorprendente«, había señalado poco antes Florentino Pérez al darle la bienvenida. »El Bernabéu es desde hoy tu casa. Aquí vas a sentir la emoción y la pasión de quienes quieren disfrutar de tu talento, de tu creatividad y de tu esfuerzo. Y aquí vas a percibir desde el primer momento que lo mejor de este club son sus socios, sus aficionados y sus seguidores«, agregó el directivo. «Querías estar aquí y tu calidad y trabajo lo han logrado», destacó el mandatario, que indicó que la afición blanca «tiene depositados un montón de sueños» en las botas de Hazard.

La afición pide también a Mbappé

Recuperando el aroma de las multitudinarias puestas de largo de Cristiano Ronaldo, Kaká o James Rodríguez, el coliseo de La Castellana rezumó ilusión en la presentación del belga, respondiendo al llamamiento de la entidad a acudir en masa para rendir pleitesía al astro llamado a liderar el nuevo proyecto. Un resurgimiento para el que la directiva no escatima esfuerzos, reventando el récord de gasto registrado en el verano de 2009 cuando Florentino Pérez regresó a la presidencia desembolsando entonces 254 millones de euros para reclutar a ocho futbolistas de los que sólo permanece Benzema. 303 millones tienen ya comprometidas las arcas de los blancos, sin contar variables, para incorporar a Rodrygo, Militao, Jovic y Mendy más el ex del Chelsea, al que corresponderá dinamizar el ataque del trece veces rey de Europa y maravillar con su verticalidad y talento a una hinchada que le recibió con los honores que se reservan a los más grandes.

Fue un día de emociones a flor de piel para el 'Duque', que llegó por la mañana a la capital española y luego pasó el preceptivo reconocimiento médico en el Hospital Universitario Sanitas de La Moraleja, donde ya se concentraron aficionados ávidos de encontrarse con su nuevo ídolo. Nada que ver en cualquier caso con la muchedumbre que se agolpó en el Santiago Bernabéu, cuyas puertas registraron colas que remitían a los tiempos en los que los fichajes despertaban tanta euforia como los títulos. No vivía el templo blanco una presentación tan esperada desde que James Rodríguez congregase a unos 45.000 espectadores en el verano de 2014. Cinco mil hinchas menos de los que se dieron cita en 2009 para agasajar a Kaká y muy lejos de los 70.000 a los que enfervorizó Cristiano Ronaldo el 6 de julio de aquel año jaleando a la parroquia al grito de «¡Hala Madrid!». No llegó a las cifras del luso Hazard, que reunión a unos 50.000 espectadores en un Bernabéu entregado a su rutilante fichaje pero que no se olvidó de reclamar también la incorporación de Kylian Mbappé. La ambición de la parroquia blanca no tiene límites.