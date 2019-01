Entrevista Jorge Pulido: «Si no confiara en dar la vuelta a la situación me iría» El canterano atlético, ahora en las filas del cuadro azulgrana y héroe del ascenso, confía en el que el colista pueda completar una segunda vuelta espectacular y lograr la permanencia ICIAR MUÑOZ Madrid Viernes, 18 enero 2019, 16:31

Jorge Pulido (Castillo de Bayuela, 1991) es uno de los centrales del conjunto oscense. El defensa marcó el gol que dio el ascenso a Primera División por primera vez en su historia al Huesca, un sueño hecho realidad. El toledano ya pudo debutar en esta categoría con el Atlético de Madrid, rival al que se enfrenta este sábado en El Alcoraz por lo que es un partido especial para él.

Pregunta: El primer partido de la segunda vuelta es frente al Atlético, uno de sus exequipos.

Respuesta: Todos los partidos son importantes, pero este lo afrontamos con ilusión. Es complicado, pero es nuestra casa, a nadie se lo hemos puesto fácil en El Alcoraz, así que con ilusión de poder sacar un buen resultado y conseguir tres puntos que nos hacen falta.

P: En el Metropolitano no pudo jugar contra los colchoneros por decisión técnica, pero esta vez parece ser que sí estará en el once, se quitará esa espinita. ¿Cómo se defiende a un jugador como es Griezmann?

R: No pude jugar aunque tenía mucha ilusión ya que era ante el club en el que me formé como jugador, pero espero hacerlo en El Alcoraz y poder dar una victoria a la afición ante un rival como el Atleti; complicado y muy competitivo. De Griezmann destaco su calidad, es uno de los mejores del mundo. Para defenderle hay que estar arropado por los demás compañeros porque si no es complicado.

P: Estuvo en las categorías inferiores rojiblancas, debutó con el primer equipo cumpliendo su sueño, pero después fue cedido al Rayo durante un año y al volver ya estaba Simeone pero decidió marcharse del club, ¿por qué?

R: Era joven y necesitaba tener minutos. En un equipo grande y con la competencia que tienes era complicado. Lo hice para seguir creciendo profesionalmente.

P: Se fue al equipo rival, el Real Madrid Castilla, ¿cómo reaccionó la afición?

R: La verdad que no tenía muchos equipos donde ir y el entrenador que me quería era el que estaba en este club. Al final eres joven y no miras el equipo sino que vayas a tener minutos. Jugar que era lo que necesitaba, por eso tomé esta decisión. La afición sí que se lo tomó un poco mal y por redes sociales tuve alguna complicación, pero ya lo tengo olvidado.

P: Estuvo un tiempo sin equipo hasta que fue al Albacete. ¿Cómo vive esta situación un jugador?

R: Echaron al entrenador por problemas con la directiva y al final no jugué como deseaba. El día 2 de septiembre de 2014 me dieron la baja aunque me quedaba un año todavía. Por eso no pude firmar con ningún equipo hasta noviembre. Estuve esos dos meses sin equipo, entrenando por mi cuenta, hasta que llegó el Albacete. Esta situación es complicada para un futbolista, verse sin equipo, pero siempre con el apoyo de las personas que he tenido a mi alrededor he podido seguir adelante y gracias también a la fuerza de voluntad se acaba saliendo de ahí.

P: Pasó por Bélgica y llegó a Huesca, donde marcó el gol que le dio el ascenso

R: Esto, creo que es lo bonito del fútbol, un año estás en lo más bajo y si sigues constante puedes revertir la situación. Por este motivo, fue una alegría poder marcar ese gol y poder volver a Primera. Pues que todo el trabajo que has hecho durante todos los años se ve recompensado en esa temporada.

Así celebró Pulido el gol del ascenso

P: ¿Que necesita el equipo para abandonar la zona de descenso?

R: Nos falta suerte en las áreas, que es donde se decide el fútbol. Debemos ser más contundentes en ambas, la nuestra y la rival.

P: Si exceptuamos el partido del Barça y el Atlético sus partidos perdidos fueron por la mínima. No están tan lejos de sus rivales. ¿Hay tiempo para darle la vuelta a la situación?

R: Hombre, yo si no confiara en darle la vuelta a la situación me iría directamente, pero confío en el equipo por lo que vamos a luchar hasta el final.

P: ¿Cómo se encuentra ahora? ¿Renovará?

R: Me siento muy bien aquí. La verdad que sí, te sientes querido, la afición siempre está, es como si fuese mi ciudad. Estamos hablando y espero llegar pronto a un acuerdo cuanto antes porque estoy muy a gusto y me gustaría quedarme aquí.

Pulido, en su etapa con el Atlético.

P: Hace unos días preguntaban al Cucho quien era el jugador más pesado del Huesca y él contestó que usted.

R: No, no le voy a contestar (se ríe). Supongo que lo dirá con todo el cariño del mundo. Siempre que llego al vestuario le canto, le gasto alguna broma. Hay que meterle caña, para que no se relaje que es joven.

P: ¿Qué opina del VAR? Ha tenido dos experiencias ante Levante y Valencia.

R: Evidentemente en el fuera de juego no hay discusión y en lo demás queda todo un poco en interpretación. Hay cosas muy claras y no sé cómo se puede confundir en esas acciones, pero esperemos que puedan ir mejorando, En mi opinión le va a venir bastante bien para el fútbol. Es bastante importante.

P: Por último, ¿qué mensaje mandaría a la afición?

R: Darles las gracias, ya que siempre están ahí aunque las cosas no estén yendo bien. Es una afición que nunca falla ni en El Alcoraz ni cuando jugamos fuera de casa. Vamos a seguir trabajando para revertir la situación.