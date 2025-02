Kroos clama contra el arbitraje: «Influyó gravemente en la pelea por la Liga»

r. c. Madrid Jueves, 20 de mayo 2021, 14:02 | Actualizado 16:27h. Comenta Compartir

Todavía colea en el seno del Real Madrid el malestar por el arbitraje de Juan Martínez Munuera en el duelo frente al Sevilla disputado en el Alfredo Di Stéfano. En aquel partido el conjunto blanco tenía la posibilidad de haberse puesto líder en caso de una victoria, pero acabó logrando un empate 'in extremis' en una segunda parte marcada por una jugada en la que se pasó de un penalti de Bono a Benzema a otro por mano de Militao en área madridista instantes antes.

La acción del central brasileño fue buena prueba de la confusión que provocan este tipo de jugadas en jugadores, entrenadores y aficionados. Con la última jornada del campeonato a la vuelta de la esquina y el Atlético dependiendo de sí mismo para ser campeón si gana al Valladolid en Zorrilla, en el Madrid aún siguen dándole vueltas. Así lo mostró públicamente el alemán Toni Kroos, en su intervención en un podcast en el que clamó contra el arbitraje de Martínez Munuera.

«Ver la repetición y revocar su decisión, ya que no había señalado mano a priori, supuso influir gravemente en la pelea por la Liga. Si al final no es suficiente, también será, desde mi punto de vista, por culpa de esta situación», señaló el centrocampista germano en este sentido. «No es que deje un sabor amargo, me enfada bastante», añadió.

«No suele ocurrir a menudo, pero fue uno de esos días en los que para nada estuve de acuerdo con el árbitro. Cuando tienes la sensación de que estás siendo desfavorecido, solo puedes decir lo siguiente: no puede ser», insistió el futbolista alemán, que no estará en el último compromiso del Madrid en Liga ante el Villarreal después de su positivo por covid-19.

«Zizou no suele mojarse con decisiones arbitrales, pero, que acudiera al árbitro nada más terminar el partido, también fue prueba de que sentía que le había tomado el pelo. Y yo, también. Se lo dimos a entender de manera bastante clara», añadió finalmente Kroos respecto a las protestas que entrenador y jugador trasladaron al colegiado del Comité Valenciano una vez concluido el encuentro.