El Real Madrid cierra un ciclo con honor

«Seguro que el Real Madrid puede ser mejor equipo sin mí. Segurísimo», respondió contundente Zinedine Zidane este viernes cuando se le preguntó sobre el destino del equipo blanco cuando él deje de ser el entrenador, muy probablemente después de cerrar este sábado la temporada en el último partido de Liga contra el Villarreal. El técnico francés reconoció que todavía no había hablado con Florentino Pérez ni tenía pensado hacerlo de inmediato, pero durante una conferencia de prensa en la que esquivó todas las cuestiones sobre su futuro dejó entrever de nuevo su marcha antes de cumplir su contrato en 2022.

«Lo importante no es lo que voy a hacer yo, sino el equipo. Lo importante es que vamos a jugar mañana y luego veremos. Tenemos tiempo de hablar de eso. No es el momento de ver lo que voy a hacer yo y lo que va a hacer el club, sino de poner toda nuestra energía en el partido de mañana», insistió Zidane la víspera de un encuentro para el que recupera a Sergio Ramos y Raphael Varane pero pierde una vez más a Eden Hazard, víctima de otra lesión muscular. Para Ramos también pudiera ser su último partido con el Madrid y el futuro de Varane está aún en el aire.

«Estamos ilusionados en conseguir la Liga», apuntó el técnico del campeón, que recibirá a un Villarreal plagado de rotaciones, con la mente puesta en la final de la Europa League de cuatro días después. «Al final lo más importante no es yo u otra persona aquí, sino el equipo y el partido de mañana, lo que queremos conseguir. Lo que nos anima a nosotros es únicamente eso. Llegamos al último partido para darlo todo y nos vamos a dejar todo en el campo», garantizó el todavía técnico blanco, para quien el balance de la temporada del Real Madrid «es muy bueno». «Lo importante es darlo todo y nosotros lo hemos dado todo en el campo. Luego, si es un 10 o un 9,5, lo veremos, pero confiamos en darlo todo y sumar los tres puntos». comentó. Cuando se le preguntó si ya tenía la decisión tomada sobre su futuro, volvio a zanjar: «Es la misma pregunta. Mañana jugamos y es lo que nos importa, no lo que voy a hacer».

Zidane aseguró que cuando concluya la temporada, sin ningún título o con el de Liga, no les dirá nada a sus jugadores, «porque lo han dado todo, con lesionados, covid y muchas cosas más». «Respecto a mí, siempre se pueden hacer mejor las cosas. Yo soy muy crítico conmigo mismo, aunque parezca que me da igual todo. Yo soy un ganador a mí no me gusta perder. Yo peleo y doy todo en el campo para ganar. Es el ADN del Real Madrid. Los jugadores lo han dado todo con todas las dificultades que hemos tenido», dijo con orgullo. «Yo quiero muchísimo a mis jugadores, porque ellos en el campo me han salvado. Lo han dado todo siempre y siempre les estaré muy agradecido. Que quieran que siga es muy bonito como entrenador», añadió.

A expensas de un pinchazo del Atlético en Valladolid, al Real Madrid, que lleva 17 partidos invicto en la Liga (12 triunfos y cinco empates), no le queda otra que derrotar a un Villarreal que aún tiene opciones de un billete directo para la Liga Europa. Sin embargo, el equipo de Unai Emery tampoco depende de sí mismo y está totalmente centrado en la primera final continental de su historia del próximo miércoles.

Real Madrid Courtois, Odriozola (Nacho, min. 68), Militao, Varane, Miguel Gutiérrez (Marcelo, min. 68), Casemiro (Mariano, min. 68), Modric, Valverde, Asensio (Isco, min. 59), Benzema y Vinicius (Rodrygo, min. 59). 2 - 1 Villarreal Rulli, Mario Gaspar, Albiol, Pau Torres, Pedraza, Parejo, Trigueros (Moi Gómez, min. 86), Capoue (Coquelin, min. 65), Gerard (Alcácer, min. 81), Bacca (Rubén Peña, min. 65) y Yeremy (Raba, min. 81). Goles: 0-1: min. 20, Yeremi. 1-1: min. 87, Benzema. 2-1: min. 92, Modric.

Árbitro: Munuera Montero (Comité Andaluz). Sin amonestados.

Incidencias: Partido de la 38ª jornada de Liga, disputado en el Alfredo Di Stéfano a puerta cerrada.

La buena presión amarilla cegó los pasillos interiores a los blancos, cuya única buena noticia en el tramo inicial, el gol de Óscar Plano en Pucela, se diluyó enseguida con el

Presionado por el marcador, el Real Madrid sufrió un nuevo revés en una

Con el viento en contra, Modric alzó la voz para pedir batalla. El croata, omnipresente, se multiplicó en ataque y en defensa, rozando el empate con un disparo exigido dentro del área que se marchó fuera por poco. Pero

El feo panorama impelió al Real Madrid a ofrecer una versión más agresiva tras el paso por la caseta. Un remate de Militao a centro de Odriozola fue el primer signo de que los blancos se negaban a entregar el hacha de guerra antes de tiempo. Pero el cuadro de Zidane sufrió un doble golpe de inmediato. Uno, en Valdebebas, propiciado por el

Con el título desvaneciéndose, Zidane agitó el árbol como casi siempre: cambiando los extremos. Fuera unos intrascendentes Vinicius y Asensio para gastar las balas de Rodrygo e Isco. El arrojo del paulista provocó un error de Rulli que no logró aprovechar Benzema para poner las tablas. Fueron vasos comunicantes de nuevo el Alfredo Di Stéfano y el Nuevo Zorrilla. Porque coincidiendo con la oportunidad desaprovechada por Benzema,

Quemó sus últimas naves Zidane alistando a Marcelo, Mariano y Nacho a costa de sacrificar el equilibrio que siempre aporta Casemiro. Ya solo le quedaba la carta de la épica, mientras aguardaba una carambola en el feudo blanquivioleta, lo que abrió espacios para que el Villarreal pudiese sentenciar pero también permitió a los blancos soñar. Ordenaron zafarrancho de combate y asaltaron el fuerte amarillo. Primero sirvió Rodrygo a Benzema, que la clavó en la escuadra con la diestra. Y después entregó el propio Benzema a Modric, que empaló con la zurda. Tres puntos al zurrón que no valieron de nada, porque el Atlético cumplió en Pucela y arrebató el título a los blancos.