Tebas: «¿Una Liga europea? Son planes de barra de bar a las cinco de la mañana»

Javier Tebas criticó la reforma de la Champions League que negocian UEFA y ECA. «Son proyectos de barra de bar a las cinco de la mañana, no meditados, irresponsables», dijo durante la presentación de la campaña 'Con el deporte no se juega', junto con la Policía Nacional y la Dirección General de Ordenación del Juego. El presidente de LaLiga señaló que lleva «dos años hablando de ese tema, no me sorprende nada de lo que está saliendo. Va a ser un problema muy grande para las ligas nacionales. Todos quieren nuevas competiciones, FIFA, UEFA... y cambiar un modelo de industria que está funcionando muy bien. Y no va a conseguir mejorarlo. Quizá si pueda aunar más riqueza para cinco o seis clubes, nada más, añadió.

Las palabras de Tebas responden a la publicación de diversas informaciones sobre modificaciones en las competiciones europeas de clubes, que incluirían partidos de éstas en fin de semana, cuando se disputan los campeonatos nacionales. El pasado martes la UEFA y la Asociación Europea de Clubes (ECA) mantuvieron una reunión informal para tratar las modificaciones de las competiciones europeas a partir de 2024, en la que intercambiaron ideas y puntos de vista.

Tebas también habló sobre la posibilidad de que LaLiga se disputara entre semana para dejar libre los fines de semana para la nueva competición. «No vamos a dejar de jugar los fina de semana. Con rotundidad. Lo garantizo. Nosotros competimos con UEFA en el mercado internacional de derechos de TV. Es impensable que un competidor imponga a otro unas reglas para crecer ellos, y para hacer decrecer a los demás. Ni Competencia, ni tribunal alguno dará viabilidad a esto«. La nueva competición provocaría que LaLiga se quedara con 16 equipos en lugar delos 20 actuales, algo que Tebas negó. »Garantizo, además, que LaLiga va a tener 20 clubes en los próximos 20 años. No se va a romper ninguna competición. Ni la inglesa, ni la italiana, nada...«. En su opinión, lo que más le preocupa »es que muchos dirigentes de estos grandes clubes no saben el daño que están haciendo a sus clubes. No conocen cómo funciona esto«.

Derechos televisivos

El presidente de LaLiga negó además que los contratos televisivos de esta nueva competición vayan a ser millonarios: «Alguno dice que van a ganar 900 millones por club, que es imposible, que no lo ganan juntos la Premier, LaLiga, la italiana y la francesa en todo el mundo a la vez». «No funciona así el mercado. Se van a cargar sus propios clubes», explicó. Además, el formato de la nueva competición provocaría que los aficionados de equipos grandes que están acostumbrados a ganar torneos dejen de hacerlo porque «si se compite de esta manera, habrá clubes que pasen ocho o diez años sin ganar. Ya me gustaría ver un Manchester City contra el Real Madrid yendo uno octavo y otro noveno. Sin jugarse nada. Están construyendo un proyecto sin conocer los efectos, un proyecto de barra de bar. Esta industria se ha construido con ligas nacionales fuertes y ahora quieren ponerlo en riesgo», añadió Tebas.

Tebas insistió en la negativa a que LaLiga tenga menos equipos para finalizar con este tema. «En España jamás llegaremos a tener una liga de menos de 20 clubes y trabajaremos para convencer a las ligas nacionales y los dirigentes de los grandes clubes que apoyan estos proyectos, que están caminando hacia el final de esos grandes clubes«, explicó.