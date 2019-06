Samuel Baños: «Esta va a ser siempre mi casa» El Sporting ultima la incorporación para su filial del joven técnico, que ayer dejó entrever emocionado su adiós al Lealtad GUILLERMO B. VILLAVICIOSA. Lunes, 1 julio 2019, 01:36

No pudo contener Samuel Baños su emoción al término del partido ante el Villarrobledo. El técnico del Lealtad, al que le costó encontrar palabras para expresar sus sensaciones, afirmó que el equipo quería «poner la guinda» a la temporada, «pero no pudo ser». «Es una pena porque los chavales se lo merecían. Estamos fastidiados y esto solo lo cura el tiempo, la perspectiva de ver lo que hemos hecho durante todo el año».

Samuel aún tenía en la mente el recuerdo de la eliminatoria ante el Getafe B, en la que el Lealtad pudo certificar el ascenso de forma directa. «Se nos escapó a la primera y hoy otra vez. Es una pena, porque con mucha humildad hemos llegado muy lejos y al final se nos escapa por un gol».

Para Samuel, la expulsión de Pelayo Pedrayes a veinte minutos del final terminó de sentenciar el partido en un momento en el que su equipo atravesaba un buen momento de juego. «Estábamos teniendo empuje, había que aprovechar esos minutos, pero la expulsión nos ha hecho daño y ellos son un equipo que gestiona bien esos recursos. Fue todo más difícil», reconoció. En cualquier caso, Samuel evitó valorar la actuación arbitral, muy discutida ayer por el público que acudió en masa a apoyar al Lealtad a Les Caleyes: «Si no hemos puesto ninguna disculpa en todo el año, no vamos a ponerla ahora». Lo único que lamentó el técnico maliayo fue la gestión del tiempo añadido, con varios parones de juego por parte del Villarrobledo que impidieron una mínima continuidad en el tramo final.

Para acabar, Samuel Baños intentó evitar hablar de su futuro, aunque sus palabras sonaron a despedida. El Sporting ultima la incorporación del joven técnico para su filial, una gestión que se pospuso hasta la conclusión del 'play off' de ascenso a Segunda B. «Lo que tenga que ser será, estoy súper agradecido por la oportunidad a Pedro en particular y al club, a todo el mundo que trabaja con nosotros y a los chavales, que han creído en lo que proponíamos. Les deseo a todos lo mejor. Si yo hoy estoy aquí es gracias a ellos. No sé si voy a estar aquí o en otro sitio, será cuestión de estudiarlo. Esto para mí va a ser siempre mi casa y mi familia», concluyó emocionado.