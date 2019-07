«Seguro que estos chavales tendrán otra ocasión de rematar la faena» Samuel Baños, de espaldas a la playa de San Lorenzo. / ARNALDO GARCÍA «Hemos disfrutado de cosas muy bonitas y sería muy cruel acordarse solo del último momento» Samuel Baños Entrenador del Lealtad IVÁN ÁLVAREZ GIJÓN. Martes, 2 julio 2019, 00:31

Artífice del récord de puntos en la historia del Lealtad, al disparar su casillero hasta los 90 tras finalizar el campeonato liguero invicto, Samuel Baños (Villaviciosa, 1979) se quedó a las puertas del ascenso a Segunda B. Le privó de cruzarlas la única derrota en Les Caleyes, que llegó en el momento más inoportuno y dejó sin colofón una campaña extraordinaria.

-¿Cómo está después de ese varapalo del domingo?

-Fastidiado. Teníamos mucha ilusión por rematarlo y no pudo ser. El escenario ahora es diferente para el club y para todos, pero esto es deporte y no queda otra que seguir. Para que unos ganen, otros tienen que perder. Hemos disfrutado durante todo el año de cosas muy bonitas y sería muy triste y muy cruel acordarse solo del último momento, aunque el fútbol no tiene memoria.

«Al final, el fútbol pasa y quedamos las personas; de este vestuario me los llevo a todos» «Como entrenador es imposible desconectar, ha sido un año bonito, pero también duro»

-¿Acusaron demasiado la falta de experiencia en esos contextos?

-Puede ser. Nos enfrentamos a un rival de nivel, que ganó los tres partidos de 'play off' fuera de casa. Sabíamos que iba a ser difícil. Allí conseguimos ganar, pero mantener la portería a cero en casa iba a ser complicado. Guardar la ropa sería casi un suicido, porque no puedes estar defendiendo los 90 minutos. No acertamos y no hay ningún reproche. Estoy muy orgulloso de estos chavales, que merecen lo mejor porque se lo han currado. Hace once meses ni se conocían y si llegaron aquí es porque tienen el potencial. Seguro que van a tener otra ocasión de rematar la faena mejor que en esta.

-Mirándolo con perspectiva, a un mes del comienzo le costaría imaginar esta temporada.

-Recuerdo estar de vacaciones unos días con los críos, pegado al teléfono, el año pasado. A la vuelta, en el coche, tenía la sensación de estar en el punto de partida, sin apenas jugadores cerrados. Fue difícil, no se animaba nadie, hubo muchos jugadores extranjeros a prueba y ninguno se quedó. Al final, a base de curro e ilusión, lo que parecía que no tomaba forma nos hizo vivir un año muy bueno. Tenemos que valorar que hemos conseguido cosas que al principio eran impensables.

-¿El paso del tiempo dará más mérito a la temporada del equipo?

-Los chavales se van a acordar dentro de unos años de lo que consiguieron, que es muy difícil, pero también porque humanamente disfrutaron. Al final, el fútbol pasa y quedamos las personas. Creo que eso es lo mejor que se pueden llevar.

-En su estreno al frente ha vivido un máster en los banquillos.

-Aunque al principio fue complicado, es una experiencia gratificante. Intento involucrarme al cien por cien en todo lo que hago y fue un aprendizaje constante, de ir haciendo camino. Con un empate contra un recién ascendido el primer día parecía que empezaban las dudas y son situaciones que tienes que gestionar sobre la marcha, porque aunque tengas experiencia como futbolista ser entrenador es algo totalmente diferente. La cabeza no para de funcionar y es imposible desconectar. Tienes que gestionar tus emociones y ha sido un año bonito, pero también duro.

-¿El del domingo fue su último partido en el banquillo del Lealtad?

-No puedo decir nada, estoy agradecidísimo al club.

-Tiene muchos años de recorrido como entrenador, ¿pero cree que va a recordar este vestuario siempre?

-Sí, al cien por cien. El papel del entrenador no es fácil, porque tienes que tomar decisiones y a veces, aunque no deberías, mezclamos lo deportivo con lo personal. Me tocó tragar con entrenadores que confiaban un poco menos en mí y con el paso de los años igual tengo mejor relación que con el que jugaba siempre. Hago hincapié en que lo importante es la faceta humana y de este vestuario me los llevo a todos. Ojalá les sirva para su crecimiento para el futuro. No sé si seguirán todos en el Lealtad, pero por encima de todo vamos a tener una vinculación personal bonita.

-Les queda también un título liguero y una Copa Federación.

-Todo se ha conseguido a base de voluntad, de trabajar y de ser humildes. La gestión hasta el último día fue fácil. Desde el primero hasta el último han creído en una idea y una vez que han estado en una posición privilegiada supieron aguantar el tirón. Todo ha sido a base de picar piedra.

-En la parte mental siempre ha señalado la presión que han soportado sus jugadores por mantener esa condición de invicto ante la motivación extra de sus rivales.

-Analizándolo, piensas que hubiese sido mejor perder antes y no ahora al final. Al principio comenzó casi con una broma de que quedábamos tres sin perder y luego se fue alargando. Peleamos hasta el último día el campeonato, con ese gol de diferencia que ahora te deja sin ascenso... Fue difícil, pero es una experiencia que tenemos que meter en la mochila. Muchas veces esto se trata de la intensidad con la que vives las cosas. Uno puede estar veinte años haciendo una cosa y quedarse con un bagaje similar al que puede adquirir otro en un año sintiendo las cosas como nosotros las entendemos. Tienen que quedarse con las situaciones superadas.