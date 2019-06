Clasificación para la Eurocopa 2020 Navas: «El gol se lo he dedicado a mi amigo (Reyes) y el triunfo a Luis Enrique» Jesús Navas, durante el partido ante Islas Feroe. / AFP El debutante Fabián, que rozó el gol, no ocultó su alegría por el debut «un sueño de pequeño» después de que la gripe A le frenase en marzo RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Sábado, 8 junio 2019, 00:39

Al igual que Sergio Ramos en el 0-1, Jesús Navas acertó de cara a gol en el 0-2 ante las Islas Feroe y se lo dedicó a José Antonio Reyes. «Hemos tenido una semana dura por lo de Reyes. Había que estar con la familia que era lo más importante. El gol se lo he dedicado a él y la victoria al míster, estamos con él», dijo el andaluz.

El '22' de la selección española, analizó el partido y se mostó satisfecho de su trabajo para el equipo en otra nueva convocatoria. «Es un orgullo y un privilegio estar aquí, el máximo para cada uno de nosotros. Es una alegría jugar. Eran tres puntos que había que sacar. Era importante abrir el campo, ellos acumulaban mucha gente por dentro. Hemos alternado y han llegado las ocasiones», destacó.

Por su parte Fabián Ruiz al fin debutó con la selección absoluta, después de que en marzo una gripe A le dejase KO, y rozó el gol tras comparecer en el minuto 74 en sustitución de Isco. «Al principio fue triste por quedarme sin poder jugar, pero tenía que seguir haciéndolo bien y esperar la oportunidad. Han querido seguir confiando en mí y quiero agradecerles la confianza. Estoy muy contento por el debut, que para mí es un sueño de pequeño. Me he encontrado muy bien, al lado de estos jugadores es más fácil jugar», reconoció tras dejar una buena sensación. «Gracias a todos mis compañeros he llegado aquí y gracias a toda mi familia y mis amigos que me han apoyado mucho cuando lo he pasado mal», dijo emocionado y agradecido.