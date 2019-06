Clasificatorio Euro 2020 Robert Moreno: «La historia no juega y Suecia ahora mismo está por encima de nosotros» Robert Moreno, en la comparecencia ante los medios Se mostró muy realista de la situación de España y deseó que «ojalá que en la siguiente esté Luis Enrique y que esta semana sea la última en la que hemos estado solos» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Domingo, 9 junio 2019, 21:08

Robert Moreno dejó una reflexión muy realista a la hora de analizar el partido ante Suecia, que considera «está ahora mismo por encima de España» ya que los precedentes históricos no juegan. «Espero que tengan un mal día. Es un equipo muy trabajado y lo lleva haciendo muy bien en los últimos años. Ahora mismo están por encima nuestro, me atrevo a decir. Históricamente nosotros somos superiores, pero la historia no juega. Tienen un estilo muy marcado, con gran influencia del seleccionador. Queremos que el público venga y nos anime. Nos ayudará mucho. Nos gustaría que hubiese el máximo público posible».

Anunció después del 1-4 en Feroe que había rotaciones pero no quiso adelantar ningún puesto. «Hasta el último momento el once es susceptible de cambios. Hablé ayer con Luis Enrique y estamos cambiando cosas de cara a mañana. Hemos visto varios partidos de Suecia. Queremos ser favoritos porque jugamos en casa. Creo que nos parecen buenísimos cuando los analizas, pero los nuestros también son muy buenos. Suecia es una selección muy potente».

Andersson aún considera «una de las grandes» a España

Janne Andersson, seleccionador de Suecia, por su parte elogió el nivel de su oponente, incluso antes de saber la reflexión de Robert Moreno. «España ha sido, es y será una gran selección. La tenemos mucho respeto pero pensamos que si estamos al cien por cien podremos superar a cualquier selección que tengamos enfrente», avisó.

Andersson además no cree que la situación que está sufriendo su seleccionador, Luis Enrique, dirigiendo a la distancia por un grave problema familiar. «Ni siquiera he pensado en lo de Luis Enrique en la preparación del partido. España ha conseguido resultados muy buenos sin él y aunque estar sin el seleccionador obviamente no es lo más óptimo, creo que podrán seguir sin él sin notarlo», admitió.

El técnico sueco insistió en el buen momento que vive Suecia antes de visitar a España. «Es mi partido cuarenta en la selección, hemos encontrado una fórmula que funciona y que los jugadores reciben muy bien y la plasman en el campo. Tenemos fe juntos y experiencia que nos da fuerza, pero solo vale lo que pase en el campo, aunque saldremos fortalecidos al Bernabéu por los resultados que hemos cosechado antes. Estoy encantado de ver jugar tan bien a todo mi grupo», añadió.

Para Andersson este duelo con España será un termómetro ideal para saber hasta donde pueden llegar. «No sé como nos ve España, me imagino que controlan lo que hemos hecho y como hemos jugado. Lo que nosotros estamos ganando son experiencias en común con un grupo, un tiempo juntos y esas vivencias en partidos de este tipo ante selecciones grandes. Mañana tenemos que mostrar lo que podemos rendir. Creo que España por lo menos nos tiene respeto», finalizó.