Las mejores promesas del tenis brillan en el Grupo Covadonga Jugadores de diez comunidades autónomas españolas y de otras nueve nacionalidades se dan cita en un torneo sub 16 y sub 18

E. C.

L. M. GIJÓN. Jueves, 10 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

Las mejores promesas del tenis se dan cita en las instalaciones del Grupo Cultura Covadonga para tomar parte en el torneo sub 16 y sub ... 18 del Circuito Juvenil RPT-Marca by Wilson, una prueba que cumple ya su trigésima edición, siendo la más longeva del calendario nacional. Con el apoyo de la Federación de Tenis del Principado y la complicidad del Grupo ha llegado esta prueba a la región, que se suma a las paradas del Rafa Nadal Tour y la Warriords, las tres más importantes del país.

Hasta el domingo, cerca de 150 tenistas en edad juvenil tomarán parte en este torneo que cuenta con participantes de diez comunidades autónomas españolas, así como jugadores llegados de otros nueve países. Entre los competidores en el cuadro masculino están Darío Carballal, número 103 del ránking, y Martín Rodriguez, que ocupa el puesto 132. En el cuadro femenino destaca la presencia de Daniela Fernandez, que está en la posición 60, y de Marta Gayoso, número 96. A lo largo de los días en los que se desarrolla la competición se han organizado cursos de formación y certificación profesional para entrenadores de tenis del Registro Profesional de Tenis, que serán impartidos por Luis Mediero. Las titulaciones del RPT se encuentran avaladas y reconocidas por la Real Federación Española de Tenis. Una oportunidad para ver de cerca a las futuras estrellas del tenis nacional e internacional, así como a los jugadores asturianos que habitualmente se desplazan por España para competir en este circuito.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión