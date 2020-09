UGT alerta de la posible pérdida de 7.000 autónomos hasta fin de año en Asturias La propietaria de una tienda en Gijón cierra la persiana su negocio. / Arnaldo García El sindicato pide la reactivación del cese extraordinario de actividad y bajar el IVA en hostelería y comercio PILAR ALONSO Miércoles, 9 septiembre 2020, 11:49

Asturias ha perdido en el último año 900 autónomos en buena parte como consecuencia de la crisis derivada de la pandemia de la covid. Una situación «muy complicada» que puede tornarse aún peor «si no se ponen en marcha mecanismos de protección» para este colectivo, advirtió esta mañana en Oviedo el presidente de UPTA UGT, Eduardo Abad Sabaris, que augura que de aquí a finales de año y solo en el Principado se podrían perder hasta 7.000 actividades económicas, además de otros 4.000 trabajadores por cuenta ajena vinculados a la actividad de esos autónomos. «Directa e indirectamente estaríamos hablando de 14.000 personas y eso algo que no nos podemos permitir», asegura Abad.

Entre los sectores más golpeados por la pandemia se encuentran el comercio, con casi medio millar de autónomos menos y un 70% menos de facturación con respecto al verano pasado, y la hostelería, con el cierre de 171 negocios y una facturación que, a pesar del verano, no llega al 60%. Así lo detalló el responsable sindical, que urge la adopción de una serie de medidas que impidan lo que no duda en calificar como un posible «drama no solo económico, sino también social». Y entre esas iniciativas, además del mantenimiento de los ERTE hasta que la situación sanitaria mejore, UGT insta a reactivar el cese extraordinario de actividad, «una bombona de oxígeno para el colectivo», al que se acogieron más de 35.500 autónomos durante el estado de alarma. Asimismo reclaman que el Gobierno central habilite la prestación también para los autónomos que deban cuidar de sus hijos en cuarentena preventiva.

Desde UGT proponen también medidas de carácter fiscal. «Bajar el IVA en hostelería y en comercio es incentivar el consumo», defiende Eduardo Abad, quien además insta a la Agencia Tributaria a readaptar los pagos aplazados del IVA e IRPF que cumplen próximamente para evitar sanciones y recargos a los autónomos que de momento no puedan hacer frente a los pagos.

El sindicato, que comparecerá mañana en el Junta, solicitará al gobierno asturiano que retome las ayudas del Principado a los autónomos, de las que se beneficiaron más de 14.000 solicitantes. UGT aboga además por promover un plan de choque de digitalización y formación para el colectivo y un cambio del modelo productivo del trabajador autónomo. «El comercio y la hostelería están sobredimensionados», señalan y se hace necesario buscar nuevos nichos de actividad.

El presidente de UPTA UGT, Eduardo Abad, compareció esta mañana en rueda de prensa acompañado del secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero, quien advirtió del coste social y la pérdida de tejido.