Casi todos los bancos cobran comisiones en junio: descubre si te afecta y cuánto pagarás Diversas entidades aplican cargos mensuales, trimestrales o semestrales durante el presente mes Junio es un mes de comisiones financieras; atento al estracto bancario / Luis Ángel Gómez EL COMERCIO Oviedo Miércoles, 2 junio 2021, 16:54

Junio es un mes para estar pendiente de la cuenta de ahorros y analizar las comisiones que las entidades financieras incorporan al extracto bancario porque prácticamente todas aplican cargos, aunque no a todos los clientes. El portal Help My Cash ha analizado cuándo y cuánto cobran los bancos que operan en España a sus clientes menos vinculados.

E posible que en junio tu banco te cobre la comisión de mantenimiento mensual, trimestral o semestral. Estos son los clientes que pagarán dinero en junio en función de la entidad bancaria y del servicio que tengan contratado:

BBVA

El 15 de junio cambian las condiciones de la Cuenta Va Contigo. A partir de esa fecha, los clientes no vinculados empezarán a pagar 40 euros al trimestre.

Banco Santander

Los clientes que no cumplen las condiciones del programa Santander One pagan 20 euros todos los meses

Banco Sabadell

El banco aplica una comisión trimestral de 30 euros a los clientes de la Cuenta Expansión que no cumplen los requisitos

Bankia

Los clientes de Bankia que no cumplen los requisitos del programa Por Ser Tú pagan 14 euros al mes por cada cuenta

Kutxabank

La comisión en Kutxabank es trimestral y alcanza los 30 euros

Abanca

En junio y en diciembre, Abanca cobra 50 euros a quiene incumplen las condiciones de programa Cero Comisiones. La entidad liquida gastos de forma semestral

Ibercaja

El banco cobra 60 euros semestralmente. y paso los cargos los meses de junio y diciembre

Unicaja

Los clientes no vinculados pagan 30 euros cada trimestre

Ing

Los clientes de ING con más de 30.000 euros en la Cuenta Naranja pagan 10 euros mensuales si no cumplen las condiciones de la Cuenta Nómina