El juez reclama a PwC todo el material del 'forensic' de BBVA por los contratos con Villarejo

R. C.

Cristina Vallejo Madrid Lunes, 22 de junio 2020, 17:11 | Actualizado 17:22h. Comenta Compartir

El juez del caso Villarejo ha reclamado a PwC todo el material en su poder relacionado con el informe 'forensic' que elaboró para BBVA por mandato de su presidente, Carlos Torres Vila, tras conocerse la investigación sobre las contrataciones de la entidad con Cenyt, la sociedad del excomisario de policía, por las que se encuentran imputados el banco y su expresidente Francisco González.

El magistrado Manuel García Castellón ha apercibido a Javier López Andreo, socio responsable de 'forensic' en España de PwC, de desobediencia si no se aportaba todo el material. Fuentes jurídicas próximas al caso a que ha tenido acceso este periódico afirman que «los peritos de PwC se están colocando a un centímetro de la imputación por ocultación de pruebas». El magistrado considera que la consultora no está colaborando lo suficiente. Los peritos afirmaron en su declaración del 20 de febrero que de toda la documentación de la que dispusieron, sólo analizaron el 9%, lo que llevó a que no se contemplaran los espionajes a Luis del Rivero, presidente de Sacyr, o a Luis Pineda.

El proceso de contratación de PwC por parte de BBVA para la elaboración del informe 'forensic' tras conocerse la investigación sobre las contrataciones de la entidad con Cenyt, la sociedad del excomisario de policía José Manuel Villarejo, ya había suscitado suspicacias a la fiscalía, a tenor del sumario del caso que trascendió en febrero. La independencia del informe elaborado por la consultora estaba en cuestión desde el momento en que el contrato suscrito afirmaba: «Nuestra asistencia» (la de PwC) «abarcaría la actividad de reporte técnico a los abogados externos de la entidad con la finalidad de diseñar la estrategia de defensa de BBVA en el procedimiento penal».

El despacho de abogados Garrigues contrató a la consultora, según refiere el sumario, y el resultado de su análisis tendría «como finalidad el diseño de la estrategia de defensa de la entidad» por parte del bufete. Antonio Béjar, antiguo directivo de BBVA e imputado en el caso, ya había declarado que la investigación interna promovida por el banco para aclarar qué había ocurrido alrededor de las contrataciones con Cenyt no tenía como objetivo esclarecer los hechos, sino contribuir a su defensa.

Los fiscales del caso también se han mostrado muy duros con los despachos de abogados Uría y Garrigues, y les ha llegado a acusar, junto a PwC, de estar obstaculizando el proceso y dirigir el 'forensic' «a su antojo», según informa EFE.