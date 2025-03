Así es el 'Black Friday' a la española

Un festival de compras que «le sale caro al planeta»

Algo de lo que apenas se habla es del impacto que puede tener en el medio ambiente esta jornada del 'Black Friday', porque no hay estadísticas sobre los costes o perjuicios de este día de exaltación al consumo. Y es que esta participación masiva que se da principalmente a través de internet origina que el lunes posterior a la fecha, en este caso el próximo 2 de diciembre, se moverán 3,5 millones de paquetes, lo que supone un incremento de la actividad del sector logístico a unos niveles que no se alcanzan en el resto del año. Pero no será solo ese día, sino que durante varias jornadas las empresas de paquetería y logística vivirán el mayor pico de trabajo del año, a una media de reparto de 2,5 millones de paquetes diarios, según cálculos de la patronal del sector.

Cada uno de estos movimientos tiene efectos sobre el planeta: se efectúan demasiados envíos pequeños, se usa una gran cantidad de envases de cartón y plástico para enviar el pedido y muchas veces el reparto implica más de un viaje al no encontrarse nadie en casa. «Este evento le sale caro al planeta», sentencia Neus Soler, profesora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

En esta misma línea se muestra su compañero, el profesor Eduard Josep Álvarez Palau, que advierte de que «toda campaña que promueva el consumo desmedido, y especialmente de productos que no son de primera necesidad sino complementos, tiene un fuerte impacto sobre el medio ambiente», ya que implica una conversión de recursos naturales o materias primas en productos elaborados que quizá en algunos casos no esté justificada, ya que el uso que se hace de ellos no es lo suficientemente intensivo como para compensar todo el coste ambiental.

De hecho, según un estudio realizado por Milanuncios, más de tres de cada diez españoles compra durante el 'Black Friday' productos que no necesita y se han arrepentido de adquirir esos productos bajo un impulso y no por necesidad.