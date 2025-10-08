El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Ignacio Rivera, presidente de Hijos de Rivera (-Estrella Galicia), y actual presidente del Instituto de Empresa Familiar. ABC

Las empresas familiares españolas crecen en Bolsa más del doble que el resto de cotizadas

Estas compañías generan 3 puntos porcentuales más de empleo que las del Mercado Continuo, según el ultimo informe de IEF

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:26

Comenta

Las empresas familiares españolas crecen al doble de ritmo que las compañías cotizadas, con un incremento anual del valor añadido del 7%, frente al 3% ... del conjunto de compañías del Mercado Continuo desde 2014 y hasta 2023. Un periodo en el que además generaron más empleo y lograron retener a sus profesionales por encima del resto. Estas son las principales conclusiones del estudio «El Futuro de la Empresa Familiar. Sus retos y contribución diferencial», presentado este miércoles y elaborado por el Instituto de la Empresa Familiar, en colaboración con McKinsey & Company, a partir del análisis de 116 compañías de este tipo entre las que se encuentran pesos pesados como Mercadona, Antolin, Estrella Galicia o Barceló.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo radar fijo en la zona rural de Gijón
  2. 2 Borja Jiménez, nuevo entrenador del Sporting, ya está en Gijón
  3. 3 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  4. 4

    Vox, sobre la educación en Asturias: «Esto es perversión de menores»
  5. 5 Cazado a 237 kilómetros por hora en la autovía del Cantábrico en El Franco
  6. 6 Comienza en Asturias la campaña de vacunación contra la gripe: todo lo que hay que saber
  7. 7 Joaquín Pixán: «Esto es algo tremendo. Oí un golpe muy fuerte, tembló la casa y cuando salí, era todo una nube de polvo»
  8. 8 «Tuvimos que evacuar a la carrera»: un restaurante asturiano de Madrid, afectado por el derrumbe del edificio
  9. 9 Dambele, Jorge, Alfa y Laura, los cuatro fallecidos en el derrumbe del edificio en Ópera
  10. 10

    Los vecinos de Quintes, alarmados por la entrada de unos okupas en una casa: «Tenemos miedo del efecto llamada»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las empresas familiares españolas crecen en Bolsa más del doble que el resto de cotizadas

Las empresas familiares españolas crecen en Bolsa más del doble que el resto de cotizadas