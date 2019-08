«Necesitamos ya el estatuto para que nuestras empresas no estén en desventaja»

El nuevo consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, tiene claro que el futuro de la factoría de Parter en Avilés dependerá de la tarifa eléctrica y no pierde de vista ese objetivo. Reconoce que el acuerdo de venta «nos da tranquilidad, que no es poco, pero es verdad que hay cierto temor por el plazo de dos años que ha partido ya y en esto todos tenemos tarea que hacer».

Incidió, antes de su participación en una jornada sobre fuentes de energía y cambio climático en La Granda, en la necesidad de «afianzar» la actividad industrial en la región y en que no sea solo una «aspiración para mantener el empleo, sino para buscar nuevas líneas de negocio» dentro del secor del aluminio. El objetivo, remarcó, es que Asturias «siga siendo industrial».

Para ello es clave que se forme lo antes posible el nuevo Gobierno central para que «ponga en marcha ya el estatuto de las electrointensivas y nuestras empresas no tengan que sufrir desventajas frente a sus competidores internacionales». Y hay otro frente abierto que apunta hacia la Unión Europea y es el arancel para aquellas empresas «que no respetan criterios medioambientales» en su proceso de fabricación. «Europa tiene que protegerse para no importar contaminación y exportar empleo», remarcó el consejero.

No volver a la casilla de salida

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se alejó del optimismo mostrado por el Gobierno central y el Principado y pidió ayer que la venta al fondo suizo no suponga «prorrogar el problema dos años más para volver a la casilla de salida otra vez». Reconoció, eso sí, que «se abre un periodo de esperanza» aunque también aseguró compartir la «incertidumbre» de los trabajadores y la calificó de «razonable, motivada y real».

El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, lamentó que el presidente de la Xunta no se alegrara por la solución del proceso y recalcó que el Ejecutivo «se ha plantado ante una situación que se encontró recién llegado». Destacó, en especial, la «determinación» del Ministerio de Industria y afirmó que «estamos satisfechos de haber conseguido una batalla por la que muy pocos apostaron».