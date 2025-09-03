El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Mostradores de Rynair en el aeropuerot de Madrid-Barajas EP

Ryanair deja de volar a Vigo, Valladolid, Jerez y Tenerife Norte

La aerolínea irlandesa elimina un millón de asientos para la temporada de invierno que destinará a Italia, Marruecos, Croacia y Albania

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 10:13

Ryanair confirma la amenaza y eliminará un millón de asientos para la próxima temporada de invierno cancelando un total de 36 conexiones directas con ... la España regional y las Islas Canarias. La razón, las «excesivas» tasas y la falta de competitividad en estas infraestructuras que atribuye a Aena.

