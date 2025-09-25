La compañía asturiana Siroko capta 27 millones de euros para desarrollar su nueva plataforma tecnológica

La compañía asturiana Siroko, especializada en el comercio electrónico de ropa y complementos deportivos, anunció ayer una inversión estratégica de 27 millones de euros ... para impulsar el desarrollo y lanzamiento de una nueva plataforma tecnológica propia. Un nuevo espacio diseñado específicamente «para revolucionar la experiencia digital en el ámbito del deporte».

Según explicó la empresa en un comunicado, la operación se va a desarrollar en dos fases: una primera inyección de 15 millones de euros antes de que finalice 2025, seguida de una segunda ronda de 12 millones en 2026. Esta inversión representa «el compromiso firme de Siroko con la innovación tecnológica, y tiene como objetivo consolidar su posición en el sector a través de un ecosistema digital más inteligente, ágil y personalizado para sus usuarios».

Fundada en 2016 en Gijón, la compañía está presente en más de 50 países, como Alemania, Bélgica, Países Bajos, España, México, Estados Unidos, Canadá o Australia con una amplia gama de productos, en la que destacan los relacionados con el ciclismo, el 'running' y el 'snowboard'. «Siroko es una compañía que trabaja con un objetivo claro: impactar positivamente en sus clientes a través del deporte», insisten desde la empresa, que pretende seguir integrando nuevos productos tecnológicos en línea con la innovación y la experiencia del usuario.

El objetivo de la firma asturiana es liderar la innovación en el deporte y el comercio electrónico con su apuesta por soluciones propias que integran tecnología, diseño y pasión por el rendimiento. Todo ello en un nuevo entorno digital diseñado para optimizar la interacción entre usuarios y productos, incorporar funciones avanzadas de personalización basadas en inteligencia artificial y reforzar la estrategia omnicanal de la compañía en mercados globales.

«Esta plataforma marcará un antes y un después en la forma en la que los deportistas se relacionan con la tecnología. No solo será un canal de venta, sino una experiencia completa donde el rendimiento, el contenido y la comunidad convergen en un entorno 100% desarrollado por nuestro equipo interno», aseguró Borja Mera, CEO de Siroko.