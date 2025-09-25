El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Borja Mera, CEO de Siroko. D. Arienza

La compañía asturiana Siroko capta 27 millones de euros para desarrollar su nueva plataforma tecnológica

La operación se realizará en dos fases, con una inyección de 15 millones este ejercicio y otra de 12 el que viene

E. C.

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:10

La compañía asturiana Siroko, especializada en el comercio electrónico de ropa y complementos deportivos, anunció ayer una inversión estratégica de 27 millones de euros ... para impulsar el desarrollo y lanzamiento de una nueva plataforma tecnológica propia. Un nuevo espacio diseñado específicamente «para revolucionar la experiencia digital en el ámbito del deporte».

