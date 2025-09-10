El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Torre de electricidad de alto voltaje en Barcelona Reuters

Las energéticas redoblan la presión para que la CNMC mejore la tasa de retribución a las redes

Iberdrola y Endesa reiteran la necesidad de un marco regulatorio estable en un momento crucial para no ahuyentar las inversiones

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 10:50

La saturación que sufren las redes eléctricas españolas, con el 83,4% de la capacidad para nueva demanda en las líneas de media y ... baja tensión colapsadas, ha dado argumentos a las grandes energéticas para perseverar en su presión sobre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que mejore la tasa de retribución de las redes en España. La propuesta del regulador de subir del 5,58% actual al 6,5% para el periodo 2026-2021 no sentó bien en el sector, que reclama llegar, al menos al 7,5% en línea con otros países del entorno para evitar una fuga de inversiones y un frenazo en el desarrollo de la red nacional.

