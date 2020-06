Industria investiga «irregularidades» en la venta de Alu Ibérica a Grupo Riesgo GaloGutiérrez El Ministerio insiste en que la intervención de la empresa no está encima de la mesa ahora, pero «no descarta ninguna medida» SANDRA S. FERRERÍA Sábado, 6 junio 2020, 00:59

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo investiga posibles «irregularidades» en la venta de las plantas de Alu Ibérica de La Coruña y de Avilés por parte de Parter Capital al Grupo Riesgo en abril. Así lo indicaron representantes del comité de empresa de la factoría gallega tras una reunión mantenida ayer por videoconferencia con el director general de Industria, Galo Gutiérrez, y en la que también participaron representantes de la plantilla avilesina.

Fue una reunión preparatoria de la Mesa Técnica Industrial que tendrá lugar el próximo jueves, también de forma telemática, y en la que participarán los representantes de los trabajadores, el Ministerio de Industria y los gobiernos autonómicos de Asturias y Galicia. También están convocados Parter Capital y Alcoa.

Los trabajadores reclaman especialmente la presencia de la última, ya que según ellos es la que debe hacerse cargo de la plantilla. Por su parte, el Ministerio no dará voz al actual propietario en esta reunión: «Industria no reconoce a Riesgo como interlocutora, por lo que no la van a convocar a la mesa», indicaron fuentes sindicales.

Durante la reunión, el director general de Industria trasladó que, tras las sucesivas ventas de las fábricas, primero por Alcoa al fondo suizo Parter Capital y después por éste al Grupo Riesgo en menos de un año, le consta «que puede haber irregularidades», ya que Alcoa dejó de pagar las partidas económicas establecidas en el contrato, argumentando que Parter había incumplido el acuerdo.

Por su parte, los trabajadores de la antigua Alcoa trasladaron al ministerio que dirige Reyes Maroto su «total rechazo» al Grupo Riesgo como actual inversor y aprovecharon la ocasión para denunciar la «caótica» situación que atraviesan en las plantas, donde «hay desvalijamiento del metal, el impago a proveedores y las instalaciones sin capacidad productiva». Los representantes de los trabajadores insisten en que la única solución «viable» para Alu Ibérica es la intervención de las plantas por parte del Ejecutivo central, tal y como vienen manifestando en las últimas semanas. No obstante, según se comunicó en el encuentro desde el Ministerio «no contemplan la intervención en estos momentos, pero no descartan ninguna medida».

Así, el Ministerio llamó a la «unidad de acción» para buscar una solución, algo en lo que coincide con los trabajadores, que reclaman «una solución industrial» con la que se garantice el empleo a largo plazo, la protección salarial de los trabajadores, y, si dicha solución no contempla el 100% del empleo que «se dé solución a los que no tengan empleo activo».

Los sindicatos señalaron que el Ministerio de Industria comparte la opinión del Principado sobre el Grupo Riesgo. Esta misma semana, la directora general de Industria del Principado, Rosana Prada, señaló que el nuevo propietario de la planta avilesina «carece de una hoja de ruta viable» para garantizar la actividad productiva y el empleo a largo plazo y que «no acredita un proyecto económico» y financiero que incluya las inversiones que necesita la fábrica.