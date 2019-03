Los sindicatos reclaman un pacto estatal para bajar la tarifa eléctrica JUAN CARLOS ROMÁN UGT y CC OO piden al Gobierno que obligue a realizar inversiones en las térmicas PALOMA LAMADRID Gijón Miércoles, 6 marzo 2019, 15:15

«Este país necesita que hagamos un debate a fondo sobre el precio de la energía». El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha instado a los partidos políticos, antes de una asamblea conjunta con CC OO celebrada esta mañana en Mieres, a sumar fuerzas para lograr rebajar la tarifa eléctrica para que las empresas que son grandes consumidoras no pierdan competitividad. «Asturias tiene unas cuantas que están en esa situación», ha recordado el líder sindical, entre ellas Alcoa, cuyo conflicto «también tiene algo que ver con esto».

Álvarez ha subrayado que España no puede mantener un precio de la electricidad tan elevado, un 27% mayor que el de Alemania para las electrointensivas «porque esto, a la larga, va a hacer difícil el mantenimiento de estas compañías en nuestro país». También ha reclamado al Gobierno que «obligue» a las centrales térmicas de Soto de la Barca (Tineo) y Lada (Langreo), así como al resto que pretenden cerrar en España, a realizar las inversiones necesarios para su supervivencia más allá de 2020, la fecha tope que establece la Unión Europea para mantener abiertas las instalaciones que no hayan hecho las reformas necesarias para reducir sus emisiones contaminantes.

«Creemos que no es necesario el cierre de las dos térmicas que se plantea en Asturias. Y no lo es por razones técnicas: se puede invertir para que puedan continuar produciendo hasta 2030», ha apuntado. Incluso, ha añadido Álvarez, algunas centrales solo tendrían que cambiar el tipo de carbón que queman «para evitar una parte importante de los problemas que pueden estar generando». El líder de UGT hizo un llamamiento al Ejecutivo para impedir los cierres, no solo por la repercusión en el empleo y en los territorios, sino porque «tampoco está garantizado el suministro de energía suficiente a un precio razonable».

En un sentido similar se ha pronunciado el secretario general de CC OO, Unai Sordo. «No se puede permitir que las empresas se desentiendan de los empleos y nosotros vamos a ser garantes del mantenimiento de los puestos de trabajo y la actividad productiva», mediante la movilización y la vigilancia de los acuerdos alcanzados en el sector industrial, como el acuerdo marco de la minería 2019-2027. En este sentido, ha exigido agilidad en la tramitación del estatuto para las electrointensivas para contar con «una forma distinta para asignar el precio de la electricidad, que está siendo un factor que resta competitividad a nuestras empresas y esto requiere de política con altura de miras y de Estado».

Sobre las térmicas, Sordo ha señalado que algunas de estas centrales «tienen todavía un recorrido en su actividad y no se puede siquiera imaginar que esta transición ecológica no vaya de la mano de una transición social, de generación de nuevas inversiones y, por tanto, de nuevos empleos».

Álvarez y Sordo, entre otros dirigentes nacionales y regionales de UGT y CC OO y numerosos delegados sindicales, han participado en una asamblea cuyo lema era '¡Hechos ya!', programada con motivo de la huelga convocada para el 8 de marzo.