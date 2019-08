Un final simbólico a la lucha por Alcoa Un operario retira la pancarta contra el cierre de Alcoa de la fachada del Ayuntamiento de Avilés. / MARIETA El Ayuntamiento de Avilés retira las pancartas contra el cierre de la aluminera | Las lonas se donarán a la Asociación Rey Pelayo para Personas con Discapacidad Intelectual para reutilizarlas en la elaboración de bolsas A. L. JAMBRINA / L. CASTRO AVILÉS. Viernes, 2 agosto 2019, 04:08

Se habían convertido en uno de los símbolos de la lucha de los trabajadores por mantener viva la factoría de Avilés, pero ayer llegó el momento de retirarlas. Las pancartas que el Ayuntamiento había colgado hace nueve meses con el conocido lema de 'Alcoa no se cierra' no seguirán ocupando la fachada del Consistorio y tampoco se verá este mensaje en los escaparates de los comercios de la comarca. La planta avilesina ha sobrevivido al ERE planteado por la multinacional estadounidense en octubre y mantendrá la actividad, al menos, durante dos años más de la mano de Parter Capital.

Al simbólico gesto asistió la alcaldesa, Mariví Monteserín, acompañada de varios concejales, y también varios representantes del comité de empresa de la factoría, entre ellos José Manuel Gómez de la Uz, su presidente. «Es el fruto del trabajo de la plantilla que hemos conseguido dos años más en los que podremos luchar por un proyecto nuevo y conseguir unos costes eléctricos razonables», destacó.

No obstante, se mostró cauto y declaró que «quiero ser muy realista y me gustaría que Parter trabajase al lado de la plantilla para crear nuevos proyectos que aseguren trabajo al cien por cien de la plantilla sin necesitar la electrolisis». De la Uz aseguró, asimismo, que van a guardar los carteles y las camisetas de 'Alcoa no se cierra', «porque con esta venta no se nos ha borrado del mapa y seguiremos luchando».

Las lonas que lucían en la fachada del Ayuntamiento tendrán, al igual que la factoría de Avilés, una segunda vida. Serán entregadas a la Asociación Rey Pelayo para Personas con Discapacidad Intelectual, donde se reutilizarán para hacer manualidades y bolsas. «Era un compromiso con los chicos de esta asociación», destacó la alcaldesa.