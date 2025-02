El 80% de personas reniegan del teletrabajo: ¿volveremos a las oficinas?

europa press Oviedo Lunes, 1 de marzo 2021, 14:09 Comenta Compartir

No es oro todo lo que reluce y a los beneficios de trabajar desde casa les acompañan también sombras. Tantas, que el 80% de los trabajadores quiere volver a la oficina una vez que la pandemia remita y la normalidad se asiente de nuevo en sus vidas. El dato lo recoge el estudio del CBRE 'Un año de teletrabajo'.

El informe hace balance cuando se cumple un año del inicio de la crisis del coronavirus, que revolucionó los hábitos laborales, dejando por un tiempo las oficinas del país vacías. En mitad de la primera ola, llegaron a trabajar desde la silla de su casa 3 millones de españoles. Al finalizar 2020, más de un tercio habían vuelto a sus despachos.

El estudio, basado en un muestra de 2.300 empleados españoles de empresas de diferentes sectores, revela que los afectados por la modalidad no presencial comienzan a mostrar signos de agotamiento e incluso de menor productividad. Comenzaría a palparse en su rendimiento la distancia física con sus compañeros. La distancia con ellos y con los clientes (35%), la situación del hogar (26%) y la tecnología y el equipamiento (22%) son los principales motivos de «ineficiencia» del sistema.

Les gustaría volver a su centro de trabajo pero no al cien por cien. El 28% de los encuestados quiere trabajar desde la oficina los 5 días de la semana, seguido por otro 29% que iría a la oficina 3 o 4 días y un 23% que optaría por 2 o 3 días. En la otra cara de la moneda, se encuentra un 14% de los encuestados, a quienes les encantaría mantener el trabajo a distancia durante 4 o 5 días a la semana.

No abandonar el hogar para trabajar tiene sus ventajas: se reducen los gastos por desplazamientos y también el tiempo, favoreciendo la conciliación por ese ahorro de minutos 'in itinere'. La tiranía de los trajes, la libertad de teclear desde el salón... Sin embargo, el 17% considera que no tiene el entorno necesario para teletrabajar de manera efectiva.

De hecho, el 25% señalan como mayor problema la ausencia de una estancia diferenciada y el 23% lamenta no disponer del equipamiento necesario para trabajar de forma efectiva. El monitor y el teclado son los elementos que más se echan en falta.

Las empresas, sin embargo, tienden a estar contentas con el teletrabajo y no es para menos. El 68% de los encuestados reconoce trabajar más desde casa, una hora más al día de media. Al 60% de los empleados el teletrabajo les ha incrementado la asistencia a reuniones.

La mitad de las personas que teletrabaja cree que esta nueva modalidad ha afectado positivamente a su salud y el 72% destaca que ahora pueden hacer los descansos necesarios. A pesar de que a priori el teletrabajo favorece la conciliación, un 15% cree sin embargo que tiene un impacto negativo en el «equilibrio entre trabajo y vida personal«. Los más afectados los que viven en pareja o con hijos pequeños.

España era hasta ahora prácticamente ajena al teletrabajo. El 85% tenía experiencia «limitada» o nunca lo había practicado.