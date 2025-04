Normalidad en el centro logístico de Alimerka en Lugo de Llanera tras el desalojo de los piquetes

Eduardo Paneque Lugo de Llanera Lunes, 23 de diciembre 2019, 10:41 | Actualizado 17:19h. Comenta Compartir

Los piquetes informativos que hacían guardia frente al centro logístico de Alimerka en Lugo de Llanera desde la tarde de este domingo, fueron desalojados alrededor de las 7 y media de esta mañana. En estos momentos se ha recuperado la normalidad en la zona. Por su parte, los trabajadores en huelga aseguran que hoy y mañana centrarán su «acción la accion de piquetes informativos en las tiendas durante hoy y mañana».

«No estamos haciendo ningún daño material para estar en esta situación»

A primera hora de la tarde de ayer los teléfonos echaban humo: llamadas, mensajes y publicaciones en redes sociales. Los piquetes informativos que hacían guardia frente al centro logístico de Alimerka en Lugo de Llanera alertaban de que varios efectivos de la Guardia Civil habían acudido para desalojarles y permitir nuevamente la entrada y salida de camiones de mercancías. Cuatro horas después, y tras una nutrida afluencia de trabajadores, los mismos agentes garantizaban que no pasaría ningún vehículo durante la noche si desocupaban la carretera que mantenían cortada. Entre una decisión y otra transcurrieron más de 240 minutos, los suficientes para que cundiera el desánimo y la impotencia. «Está siendo algo surrealista, somos piquetes no terroristas, no estamos haciendo ningún daño material para estar en esta situación», decía en ese momento de incertidumbre Verónica Pulgar, secretaria de la sección sindical de UGT en Alimerka.

En torno a las seis de la tarde los primeros camiones comenzaban a llegar. El primero, escoltado, accedió a las instalaciones. Los dos siguientes se vieron obligados a detenerse a escasos metros tras una reacción espontánea de las doscientas personas que por entonces ya se congregaban. Habían optado por hacer una sentada cortando la carretera al grito de «sí, se puede». El comité de huelga, en un intento desesperado, y ante la expectativa de que aquella situación no se sostendría mucho más tiempo, acudieron a hablar con los conductores para convencerles de que dieran la vuelta. No lo consiguieron. «Entendemos que ellos son autónomos y que también se juegan su pan, el verdadero culpable es la empresa pero espero que, a pesar de todo, esto no decaiga y la gente se anime con lo que se está montando aquí», subrayaba Monchu Ortiz, del comité de huelga, tras hablar con aquellos que aguardaban, en este caso, con pescado fresco para ser distribuido a primera hora de hoy. No todos eran trabajadores de Alimerka, también de otros centros llamados a la huelga como Masymas y La Plaza de Dia. Clara Sánchez, quien lleva veinte años trabajando en esta última, contaba cómo «en estos días hemos intentado por todos los medios, con frío y lluvia, que estos camiones no salgan de aquí, es la sensación de impotencia de tener razón».

Vídeo.

Pasadas tres horas desde el llamamiento, los camiones comenzaron a dar la vuelta. «Resistimos», decía Sergio Suárez, marido de una trabajadora de Alimerka. Una mezcla de incredulidad y lágrimas cuando la Guardia Civil les proponía despejar la vía con el compromiso de continuar el cierre del centro. Los trabajadores ya empezaban a pensar en la huelga de hoy en los centros, que está también convocada para mañana y los días 28, 29, 30 y 31 en Alimerka, Masymas, La Plaza de Día, El Arco y La Quintana.